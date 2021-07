– Vi får ikke ransakingsbeslutning fra USA. Derfor får vi heller ikke en eventuell video fra Snapchat, sier politiadvokat Hanne Bernhardsen i Finnmark politidistrikt til NRK.

Hun har i lengre tid jobbet opp mot amerikanske myndigheter for å finne ut av hva som skjedde den mørke augustdagen i Alta i 2019.

Ifølge Bernhardsen er det to vilkår som må ligge til grunn for en ransakingsbeslutning:

Det må foreligge en straffbar handling i saken som etterforskes.

Snapchat-kontoen må inneholde bevis for den straffbare handlingen.

Det er ingen ting som tyder på at noe kriminelt fant sted forut for at Airbus-helikopteret traff bakken på fjellet Skoddavarre.

– Etterforskningen har vist at vi ikke står overfor en straffbar handling. Vi kan heller ikke si med sikkerhet at Snapchat-videoen inneholder bevis, forklarer politiadvokaten.

Her, på fjellet Skoddavarre utenfor Alta, endte helikopterturen som krevde seks unge menneskeliv. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Pårørende er skuffet

– Kunne den siste snapen som ble sendt ha gitt noe mer informasjon? Det får vi tydeligvis aldri noe svar på, uttaler Ronny Berg.

Han mistet sønnen Kevin i ulykken, og har i snart to år har ventet på svar om hva som gjorde at helikopteret styrtet.

Berg sier han har forståelse for at personvernet står sterkt, men skulle ønske at materiale knyttet til større ulykker ble frigjort.

– Snapen kan være med på å bekrefte eller avkrefte en del teorier som politiet og Havarikommisjonen måtte ha. Dette handler også om å forebygge ulykker i framtida, sier Berg.

Frp-politiker Ronny Berg fra Alta mistet sønnen sin i helikopterulykken for snart to år siden. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Flere usikkerhetsmomenter

Politiet har forsøkt å kontakte Snapchat direkte – uten hell.

Hanne Bernhardsen understreker videre at politiet ikke har fått bekreftet om den omtalte snap-en i det hele tatt finnes, selv om flere bekjente av de omkomne har gitt uttrykk for å ha mottatt en Snapchat-melding i det aktuelle tidsrommet.

Til sist er det enda en eventualitet å ta høyde for: Siden snap-er forsvinner når de er åpnet, og Snapchat ikke oppbevarer materiale med mindre det lagres av mottakeren, er det usikkert om selskapet sitter på noe innhold i det hele tatt.

Ingen svar fra ferdsskriveren

Ulykken som for snaut to år siden tok livet av en svensk pilot og fem unge altaværinger, preger fortsatt lokalsamfunnet.

De fem 20-åringene deltok på en festival og fløy med helikopteret på sightseeing.

Selskapet Helitrans eide det to måneder gamle helikopteret. Ifølge havarikommisjonen hadde det fløyet i underkant av 73 timer.

Den såkalte ferdsskriveren om bord, som er der for å kartlegge ulykkesårsaker, ble ødelagt i brannen som oppstod etter ulykken.

Ved siden av politiets undersøkelser har Havarikommisjonen jobbet med en rapport som skal forsøke å belyse årsaker til helikopterstyrten.

Ifølge avdelingsdirektør Kåre Halvorsen har de klart et utkast som i løpet av august skal sendes til de berørte partene for konsultasjon. Disse har tre måneder på seg til å gi en tilbakemelding.