Seks mennesker døde – Snapchat vil ikke gi fra seg video fra helikopterulykken

Ferdsskriveren om bord i helikopteret ble ødelagt i brannen som oppstod etter ulykken. Det er blant tingene som har gjort det vanskelig å klarlegge ulykkesårsaken.

Flere videoer fra ulykken er undersøkt, men disse har ikke gitt opplysninger som sier noe om årsaken. Derfor er snapen tatt av en passasjerene om bord, rett før helikopteret gikk i bakken, så viktig å få tak i.

– Den siste videoen vi har analysert ble tatt rundt to minutter før ulykken var et faktum. Hva som skjedde i mellomtiden kan vi ikke si noe om. Snapen vi ønsker å få tak i ble sendt i de aller siste sekundene av flygingen, og kan fortelle oss mye mer, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for transport.

Tirsdag kveld har han nettopp møtt etterlatte etter ulykken. De var samlet på politihuset i Alta.

– Vi fortalte de pårørende at vi har avsluttet det meste av undersøkelser, og forklarte hvorfor vi ikke klarer å komme til en entydig konklusjon basert på det vi har så langt, sier Halvorsen.

Havarikommisjonen gjennomførte flere åstedsundersøkelser i fjor høst, for å finne vrakdeler fra det havarerte helikopteret. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

Styrtet under sightseeing

Ulykken skjedde 31. august i fjor, på en solfylt lørdag ettermiddag. De fem omkomne passasjerene deltok på festival, og fløy med helikopteret på sightseeing.

Flygeren, den sjette som omkom i ulykken, kom fra Sverige.

Selskapet Helitrans eide det to måneder gamle helikopteret, som produseres av Airbus. Ifølge havarikommisjonen hadde ulykkeshelikopteret fløyet i underkant av 73 timer.

Ferdsskriveren fotografert av havarikommisjonen etter at den ble funnet på ulykkesstedet. Foto: Statens havarikommisjon for transport

Avgjøres i USA

Politiet fikk vite om videoen de nå forsøker å få utlevert i et avhør etter ulykken. Siden bilder og video på Snapchat forsvinner fra mobiltelefonen så snart de er sett, måtte politiet be om å få videoen fra selskapet som står bak chattetjenesten. De har snapen lagret på sine dataservere.

Etter at Snap avviste det norske politiets ønske, begynte en lang prosess som har pågått siden i høst, for å få tak i videoen.

– Nå er det påtalemyndigheten i USA som skal se om vilkårene for å få ut denne videoen er til stede, og vi venter på svar fra dem. Det er ikke gitt at vi får videoen ut fra USA, sier politiadvokat Hanne Bernhardsen ved Finnmark politidistrikt.

Politiadvokat Hanne Bernhardsen har fått påtalemyndigheten i USA til å se på om det er mulig å få tak i snapchatvideoen. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Hun understreker at det heller ikke er sikkert om videoen vil bringe politiet og havarikommisjonen nærmere noen løsning.

– Vi vet ikke hvilken informasjon vi kan hente ut fra videoen, og det er ikke sikkert at den vil gi oss noe svar. Men vi ønsker å få dette undersøkt, i tilfelle videoen kan hjelpe oss i arbeidet, sier Bernhardsen.

Ulykken etterforskes av både havarikommisjonen, som skal finne ulykkesårsak – og politiet, som skal finne ut om det har skjedd noe straffbart.

– Det er for tidlig å si noe om hva utfallet av straffesaken vil bli. Saken er ikke ferdig etterforsket, og vi avventer svaret fra USA om videoen, sier Bernhardsen.

Flere undersøkelser på ulykkesstedet

Det har vært gjort omfattende søk i området hvor helikopteret styrtet, men havarikommisjonen planlegger nå å gjøre et nytt forsøk.

– Vi ønsker å gjøre søk i et større område enn det som er gjort før, og planlegger å fly drone langs ruten helikopteret fulgte. Gjennom opptak med høyoppløste bilder vil vi se om det er mulig å finne deler fra helikopteret i terrenget, sier Halvorsen.

En av havarikommisjonens hypoteser tidligere i undersøkelsene var at styrten skyldtes svikt i kraftoverføringen mellom motor og girkasse.

Overføringen mellom motor og girkasse var så skadet at havarikommisjonen trodde den kunne ha utløst ulykken. Den hypotesen har de gått vekk fra. Foto: Kristian Havnes Klemetzen / NRK

– I ettertid har vi mer eller mindre gått bort fra at dette var en utløsende årsak til ulykken. Vi mener det er mest sannsynlig at denne koblingen gikk i stykker i sammenstøtet, sier Halvorsen.

Fortsatt har havarikommisjonen flere mulige forklaringer på hva som kan ha forårsaket ulykken, men uten flere opplysninger er det ikke mulig å være sikker.

– Vi har flere hypoteser, jeg vil ikke si mer enn det, bortsett fra at noen selvfølgelig er mer relevante enn andre, sier Halvorsen.

Snapchat sier til NRK at de ikke er posisjon til å svare på NRKs spørsmål i denne saken.