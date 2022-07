Pilotstreiken: Utvider dispensasjonen for Svalbard

SAS-pilotene utvider dispensasjon for Svalbard. Det opplyser Norsk Flygerforbund i en pressemelding søndag kveld.

Flere hundre flypassasjerer har vært strandet i Longyearbyen i snart ei uke på grunn av pilotstreiken i SAS. Tidligere søndag gav SAS-pilotene dispensasjon for én flygning mandag.

Søndag kveld opplyser SAS Pilot Group (SPG) at de har gitt SAS beskjed om at det innvilges dispensasjon for alle planlagte SAS-flyginger til og fra Svalbard i neste uke, til og med søndag 17. juli.

«Pilotene har hatt tett dialog med Sysselmesteren på Svalbard om Svalbards spesielle situasjon, og ønsker å gi forutsigbarhet og trygghet for befolkningen på Svalbard. Dispensasjonen bidrar til å sikre Svalbard tilgang til kritisk personell og utstyr», skriver Roger Klokset, leder for SAS-pilotene, i en pressemelding.

Roger Klokset, leder for SAS-pilotene, bekrefter dispensasjon for Svalbard de neste dagene. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Skal sikre tilgang på kritisk personell og utstyr

SAS-pilotene har gjort unntak fra streiken slik at strandede charterturister i helga har blitt flydd hjem fra flere steder i Europa.

Men unntaket gjaldt ikke Svalbard.

– For oss er det en veldig vanskelig situasjon. Jeg er bekymret for samfunnsfunksjoner; vi har kritisk helsepersonell som må fraktes opp til Svalbard og ned. Vi har blant annet sykepleiere og personell på redningshelikopter som nå er på fastlandet, fortalte assisterende sysselmester Sølvi Elvedahl til NRK tidligere i helga.

Lørdag sendte hun derfor melding til SAS. I e-posten ba Sysselmesteren om at det ble gjort unntak for Svalbard. SAS fulgte opp forespørselen fra Sysselmesteren og ba pilotenes fagforeninger om dispensasjon også for Svalbard.

Søndag ettermiddag gav pilotene dispensasjon for én flygning, for å sikre tilgang til kritisk personell og utstyr på øygruppa. Noen timer senere ble dispensasjonen ytterligere utvidet.

Nå vil alle SAS-flyginger til og fra Svalbard den neste uka gå som normalt.

Mer enn 1000 flyginger kansellert i Norge

900 SAS-piloter gikk mandag 4. juli ut i streik, og siden da har 1.004 flyginger i Norge blitt kansellert.

På Svalbard er flere hundre fastboende og turister rammet av pilotstreiken i SAS. De siste dagene har det kun vært Norwegian som har flydd ordinære ruter. Første ledige billett er i slutten av juli, viser oversikten på Norwegians egen nettside.

Assisterende sysselmester Sølvi Elvedahl bekrefter at det har vært vanskelig å finne alternativ transport til fastlandet.

– Vi forsøker å se på andre løsninger, men det er vanskelig her oppe. Vi er 100 mil fra nærmeste knutepunkt, Tromsø. Det er en del private flyselskap som tilbyr muligheter, men det er veldig dyrt og få seter. Der er også skip som kan ta folk med til fastlandet, men det tar tid, sa Elvedahl til NRK tidligere i helga.