SAS-pilotene vil ikke lenger hente charterturister

SAS og de streikende pilotene ble torsdag enige om å gjøre unntak fra streiken for å hente hjem strandede charterturister som har få eller ingen andre transportmuligheter.

Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening. Foto: Astri Husø / NRK

Men selskapet praktiserer ikke avtalen etter intensjonen, og vi ser ikke noen annen utvei enn å avslutte den, sier leder i Norske SAS-flygernes forening, Roger Klokset til NRK.

– Intensjonen var å strekke ut en hånd og hjelpe de som hadde størst problemer med å komme seg hjem igjen. Der det fantes få, eller ingen alternativer til hjemreise. Så ser vi at SAS har tatt lillefingeren og dratt ordentlig til, og satt opp flyvninger til en rekke destinasjoner som ikke fyller den beskrivelsen, sier Klokset til NRK.

SAS Pilot Group sier det er satt opp flygninger til Rhodos, Kreta, Larnaca, Palma og Split, steder hvor de mener det finnes alternative reiseruter.

SAS ikke enig

Pressesjef i SAS, Tonje Bjerve Sund.

Selskapet SAS sier de på ingen måte har vist mangel på respekt for pilotforeningene.

– SAS deler ikke oppfatningen om at det er lett å finne alternative hjemreiser til destinasjonene som pilotforeningen omtaler i sin pressemelding. Hele Europa er midt i en ekstremt utfordrende sommer med mangel på kapasitet, som gjør det svært vanskelig å booke om passasjerer til andre flyselskaper, sier pressesjef i SAS, Tonje Sund på e-post til NRK.

– SPGs medlemmer har gjennom helgen bidratt til å fly hjem passasjerer, men SAS sin manglende respekt for oss som motpart gjør at vi dessverre ser oss nødt til å avslutte dispensasjon for charterflygninger etter siste flygning i dag, søndag 10. juli, skriver SPG i en pressemelding. Foto: Tore Ellingseter

– SAS har sammen med charteroperatørene jobbet utrettelig døgnet rundt de siste døgnene for å få strandede passasjerer hjem. At pilotforeningene først nektet å gi dispensasjon før de til slutt sa ja, gjorde at hele prosessen og arbeidet ble ytterligere komplisert og forsinket, sier Sund.

– Men vi har brukt mye tid på å forsøke å forholde oss til alle de administrative kravene som pilotforeningene har fremmet for å gå med på å gjennomføre disse flyvningene som skal ta strandede charter-passasjerer hjem, legger hun til.

– Strukket oss langt

På tross av at SAS ikke praktiserte avtalen i tråd med intensjonen, skriver SPG at de har valgt å la flygningene gå sin gang gjennom helgen.

– Vi har i tillegg vært positive til at SAS kan omdisponere annen kapasitet for å hente hjem charterpassasjerer. SAS har valgt å ikke bruke egen kapasitet til omdisponering. Manglende respekt for avtaler bidrar også til å gjøre det vanskeligere for SPG å innvilge denne type dispensasjoner fremover, skriver de videre.

SAS Pilot Group er en sammenslutning av pilotforeningene i Norge, Sverige og Danmark.

Pilotene i SAS har vært i streik siden mandag 4. juli. Siden streiken begynte har rundt 30.000 passasjerer blitt rammet daglig.

Flyselskapet har anslått at de daglige kostnadstapene ligger på mellom 100 og 130 millioner kroner.

SAS beklager konsekvensene konflikten får.

– Vi har ett eneste fokus akkurat nå, og det er å gjøre vårt ytterste for å hjelpe passasjerene våre. Ingenting annet. Det er ufattelig at man forsøker å finne vinkler som gjør dette intensive arbeidet enda mer komplisert og at man igjen setter våre passasjerer i en helt urimelig situasjon, sier Sund i selskapet SAS.