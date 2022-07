Evakuerer streikefaste flypassasjerer på Svalbard med cruiseskip

Hurtigruten Svalbard og TUI Cruises rekker nå ut en hjelpende hånd til streikefaste flypassasjerer i Longyearbyen på Svalbard.

Søndag kommer cruiseskipet «Mein Schiff 3» på besøk til Longyearbyen. Og siden skipet har 80 ledige lugarer om bord, tilbys nå disse til både turister og fastboende som ikke kommer seg til fastlandet på grunn av pilotstreiken i SAS.

Søndag kveld går skipet tilbake til fastlandet, med stopp i henholdsvis Honningsvåg, Tromsø og Ålesund, før det går videre til Tyskland, bekrefter administrerende direktør i Hurtigruten Svalbard, Per Brochmann.

Per Brochmann er sjef i Hurtigruten Svalbard Foto: Line Nagell Ylvisåker / NRK

– Vi har utrolig mange strandede og fortvilte turister på Svalbard, som vil tilbake til fastlandet og sine hjemland. Vi har også tilbudt fastboende denne muligheten, sier Brochmann til NRK.

Flere hundre personer rammet

Flere hundre personer på Svalbard er rammet av pilotstreiken i SAS.

Selskapet har vanligvis ni ukentlige avganger mellom Longyearbyen og fastlandet. Nå er det kun Norwegian som flyr ordinære ruter, med tre avganger i uka. Første ledige billett er i slutten av juli, viser oversikten på selskapets egen nettside.

I løpet av helga skal strandede charterturister i blant annet Hellas flys hjem av SAS. Men dette unntaket fra pilotstreiken gjelder foreløpig ikke Svalbard, opplyste leder i Norske SAS-flygers forening, Roger Klokset, fredag.

Dermed er flypassasjerer på Svalbard prisgitt hjelp fra andre.

– Vi har prøvd å argumentere lenge overfor SAS at vi er like strandet her oppe, som de som er strandet ved Middelhavet. Vi kan ikke bare sette oss i en bil eller på et tog, sier Brochmann.

Sysselmesteren ber om unntak for Svalbard

Sysselmesteren på Svalbard har gitt grønt lys for opplegget med å frakte flypassasjerer til fastlandet med cruiseskip.

Samtidig ber nå Sysselmesteren innstendig om at det gjøres et unntak for Svalbard. Assisterende sysselmester Sølvi Elvedahl bekrefter at det lørdag ble sendt brev til flyselskapet.

– Vi ber om at Svalbard vurderes på lik linje med turister som er strandet rundt omkring i Europa, og som ikke kommer seg tilbake. Per nå er det ikke fare for liv og helse, men i løpet av neste uke vil det bli kritisk når det kommer til samfunnskritisk personell, sier Elvedahl.

Assisterende sysselmester Sølvi Elvedahl. Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Pressesjef Tonje Sund i SAS opplyser lørdag formiddag at det jobbes intenst med å få gjennomført flygninger for å hente turister i utlandet.

Hun bekrefter også at det jobbes med en løsning for Svalbard.

«SAS har sendt søknad om å få dispensasjon også for Svalbard, og vi avventer godkjenning fra fagforeningene», skriver hun i en epost til NRK.

Håper å komme seg med

En av de som nå forsøker å komme seg til fastlandet med cruiseskipet søndag kveld, er gruvearbeideren Karl Magne Faksdal. Egentlig skulle han reise på ferie med et SAS-fly natt til mandag. Nå kan det i stedet bli seilas.

– Jeg reiser ned til fastlandet en gang i året på ferie, så det er jo irriterende å plutselig bli utsatt for streik. Men jeg har forståelse for hvorfor de streiker, sier Faksdal til NRK.

Mein Schiff kommer til Longyearbyen søndag morgen. Foto: Trond Moksnes

Det er ventet en rekke cruiseskip til Svalbard de neste dagene. Om streiken vedvarer, er det aktuelt å spørre også disse skipene om ledige plasser til streikefaste flypassasjerer, sier Per Brochmann i Hurtigruten Svalbard.

Turen til fastlandet med «Mein Schiff 3» koster 2000 kroner per lugar per natt, forteller direktøren, som per nå ikke har nøyaktig oversikt over hvor mange som vil benytte seg av tilbudet.

– Men responsen har vært veldig god, sier Brochmann.