Flystreiken isolerer Svalbard: – ​​​​​​​ For oss er det krise

Dermed vil folk som oppholder seg på Svalbard og ikke har bestilt fly ennå, måtte belage seg på å bli på øya i minst en uke til dersom SAS-streiken varer.

Første ledige fly fra Longyearbyen til fastlandet er 13. juli. Og første ledige fly fra fastlandet til Svalbard er 20. juli.

Per Brochmann er direktør for Hurtigruten Svalbard. Han sier at situasjonen er kritisk for innbyggerne og næringslivet.

– For oss er det krise. Vi er avhengig av fly. Vi er en øy i nærheten av Nordpolen der den eneste muligheten vi har til å komme oss til og fra øya er fly. Da er det klart at når SAS nå streiker er det krise både for våre gjester og for de fastboende på øya. De som skal på sykehusbehandling i Tromsø blir også sterkt skadelidende, sier Brochmann til NRK.

– Fryktelig røde tall

Turisme er en av de største næringene på øya, og reiselivsbedriftene merker derfor streiken godt.

– Halvparten av flyene til øya er med SAS. Norwegian flyr, men de flyene er smekkfulle. Så vi mister mange av gjestene våre som flyr med SAS i disse dager. Jeg er mest bekymret for at dette skal bli en langvarig streik som gjør at vi blir skadelidende atter en gang. Nå har vi vært gjennom to år med pandemi. Vi har hatt en god sesong frem til nå og det er en egenkapital som skal bygges opp her etter to år med fryktelig røde tall.

– Hvordan opplever innbyggerne på fastlandet denne isolasjonen?

– Vi får mat og det livsnødvendige med båt fra fastlandet. Men det er mange som ønsker å komme seg på ferie ned til fastlandet i disse dager og de rammes av streiken. Det er en håpløshet. Men hva kan man gjøre? Vi får bare håpe at partene i streiken kan sette seg ned å snakke sammen igjen slik at streiken blir så kort som overhodet mulig.

Onsdag og torsdag har EFT Airways, Titan Airways og Finnair også avganger fra Longyearbyen, men dette er charterfly som flyr opp gjester som skal på ekspedisjonscruise.

– De er i utgangspunktet fulle. Vi har en dialog med noen av dem, for å se på muligheten for å kjøpe seg plass, sier Brochmann til VG som også omtaler situasjonen for Svalbard.

Møter i beredskapsrådet

Assisterende sysselmester, Sølvi Elvedahl, sier de følger situasjonen tett.

– Vi har hatt møte i Beredskapsmøte senest i dag, og monitorer situasjonene løpende. Det vi ser mest etter er konsekvenser for liv og helse. Alle blir berørt av streiken og ikke bare Svalbard. Men man blir kanskje ekstra rammet her oppe i forhold til at det ikke bare er å hoppe på et tog eller en båt for å komme seg til og fra øya, sier hun til NRK.

– Hvilke tiltak har dere gjort?

– Vi ser etter hvor man kan få leid inn flykapasitet slik at folk kan komme seg til helsehjelp på fastlandet om det ikke kommer under ambulanseflyordningen, avslutter hun.

– Så det er liv og helse som står først?

– Ja, og det er det vi overvåker