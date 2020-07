Hurtigruten-passasjerar i Tromsø må vente med å reise heim

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter at fire tilsette om bord i hurtigruteskipet MS «Roald Amundsen» testa positivt for covid-19 og blei lagt inn på sjukehus i Tromsø, måtte alle passasjerane og dei andre tilsette i karantene.

Ingen av passasjerane skal etter det Hurtigruten kjenner hatt symptom på at dei var smitta av viruset.

Enkelte av passasjerane hadde forlate skipet i dag tidleg for å reise vidare. Ein av dei var Bendik Meling Samuelsen, som skulle reise heim til Oslo i ettermiddag.

Men han får ikkje kome om bord i flyet fordi han kom frå Hurtigruten-skipet, seier han til VG.

– Det er surrealistisk. Rundt meg sit det barnefamiliar, vi veit ikkje kva vi skal gjere, seier han.

Må vente

Hurtigruten sende først ut ein e-post om at passasjerar som hadde forlate skipet kunne reise heim. Men på flyplassen skal dei ha blitt nekta å kome om bord i flyet.

Samuelsen seier til avisa at dei heller ikkje får vere inne i terminalen, og at dei har venta utanfor i over fem timar.

Kommuneoverlegen i Tromsø, Kathrine Kristoffersen seier til VG at også dei som reiste frå skipet før smitten blei kjent, må i karantene.

– Dei skal i karantene og ikkje bruke offentleg transport. Ifølge vår dialog med Hurtigruten skal dei sørge for karantenestad og transport.