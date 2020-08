Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Totalt er det dermed påvist 33 koronasmittede personer. Samtlige av disse tilhører besetningen om bord på skipet.

Ifølge Universitetssykehuset Nord-Norge er det ingen nye innlagte ved UNN. Status er fortsatt fire innlagte pasienter.

60 av passasjerene som kom i land i Tromsø fredag morgen, er satt i karantene i byen. Disse er nå innkalt til et møte med kommunen og Hurtigruten.

– Der skal vi få vite mer om hva som er planen videre, hvor vi skal sitte i karantene fremover og hvor lenge, sier passasjer Per Olav Brevik.

TV2 snakket med han først.

Han er én av dem som ikke får forlate Tromsø etter at han kom dit med hurtigruteskipet fredag morgen.

Per Olav Brevik. Foto: Privat

– Jobber fortsatt med å få kontakt med alle

Klokka 11:30 var det innkalt til pressekonferanse på Tromsø rådhus. Der kom ordfører Gunnar Wilhelmsen med de ferske smittetallene.

Kommunen jobber nå med å få snakket med alle de 178 som var om bord på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen.Fredag kveld var 89 av dem kontaktet.

Lørdag formiddag er femten personer i sving på koronasenteret til Tromsø kommune.

Målet er å ha snakket med alle passasjerene før dagen er omme.

– Siden de gikk i land i Tromsø, er det vår jobb å kontakte dem. Hver samtale tar litt tid, for de har en del spørsmål. Mange ønsker å ta en test, og da er vi behjelpelige med det. Vi spør hvor de er nå og om de har symptomer på korona, sier fungerende leder av smittesporingsteamet, Øyvind Benjaminsen.

Øyvind Benjaminsen er fungerende leder for koronasenteret i Tromsø. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Totalt 384 passasjerer

Flere av passasjerene har reist hjem. I samarbeid med Folkehelseinstituttet blir hjemkommunene deres varslet. Når det gjelder passasjerer som bor i andre land, tar Folkehelseinstituttet kontakt med hjemlandet.

De 60 som er satt i karantene i Tromsø, er det Hurtigruten som har ansvar for finne oppholdssted til.

– De er blitt innlosjert fredag kveld. Vi har kontakt med de fleste av disse personene, og de av dem som ønsker å bli testet, skal vi teste. I utgangspunktet har de karantene i ti dager, så i samarbeid med Hurtigruten må de finne ut hva som blir det letteste.

Rundt klokken 19 fredag kveld fikk kommunen passasjerlisten fra Hurtigruten. Da startet smitteoppsporingsteamet i Tromsø kommune med å ringe alle passasjerene.

Totalt skal det være 384 passasjerer, som har deltatt på de to seilasene til Svalbard.

De skal nå ha fått beskjed fra Hurtigruten om at de må i ti dagers karantene.

Pressekonferansen i Tromsø lørdag ettermiddag: Du trenger javascript for å se video. Pressekonferansen i Tromsø lørdag ettermiddag:

Hurtigruten: Ikke symptomer på korona

Fredag fikk fire av besetningsmedlemmene på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen fått påvist covid-19.

Da skipet la til kai i Tromsø fredag morgen, ble to av de ansatte fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge. De to skal ha vært syke i flere dager, men de skal ifølge Hurtigruten ikke ha hatt symptomer på koronasmitte. På sykehuset ble det imidlertid påvist at de var smittet.

Senere på dagen ble ytterligere to av mannskapet bekreftet smittet. Samtlige er nå innlagt på sykehuset. Helsetilstanden deres er ikke kjent.

Alle fire er utenlandske statsborgere. Av personvernhensyn vil ikke Hurtigruten opplyse deres nasjonalitet.

Før beskjeden om smitte nådde ut, hadde de fleste passasjerene forlatt skipet. Mange av dem hadde startet på hjemreisen eller var allerede kommet hjem.

Kan ikke utelukke flere smittede

I tillegg ble en av passasjerene på den første seilasen som gikk mellom 17. og 24. juli. bekreftet koronasmittet onsdag. Hurtigruten fikk beskjed om dette fra hjemkommunen til vedkommende, men valgte da å ikke varsle de andre passasjerene.

Hurtigruten har til nå ikke opplyst hvor på skipet de fire ansatte jobbet.

Samtlige 160 ansatte om bord blir nå testet.

Ifølge Folkehelseinstituttet kan det ikke utelukkes at det er flere smittede personer.

– Det kan ikke utelukkes at det er flere smittede personer, men svaret får vi først etter at testing er utført og karantenetiden er over. Det er nå viktig at passasjerer på de to seilasene med MS Roald Amundsen går i karantene, er årvåkne på egne symptomer, og raskt tar kontakt med lokal helsetjeneste hvis de føler seg syke, sier avdelingsdirektør Line Vold i en pressemelding.