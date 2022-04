Oppdrett tar større del av havområdene enn tidligere

Havforskningsinstituttet og Universitetet i Melbourne har gjort en undersøkelse der de har sett på tilfeldig utvalgte oppdrettsanlegg og sammenlignet dette fra 2005 og til 2020. Undersøkelsen er også gjort i andre oppdrettsnasjoner som Chile og Skottland.

I Norge har de sett på 200 tilfeldig utvalgte oppdrettsanlegg. Disse er sammenlignet med størrelsen på 30 anlegg i 2005.

I Norge er området hver oppdrettslokalitet bruker tredoblet i løpet av de siste 15 årene. Gjennomsnittlig antall merder per anlegg har holdt seg likt i områdene som er kartlagt. Størrelsen på selve merdene og avstanden har økt, noe som gjør at anleggenes totale størrelse har økt betraktelig. Gjennomsnittet for norske anlegg i 2020 er 7 merder på 43 meter i bredde/diameter og 520 meter fra land. I 2005 var antall merder det samme, men størrelsen var mindre og nærmere land. Da var merdene 23 meter i bredde/diameter og 460 m fra land.

KIlde: Havforskningsinstituttet