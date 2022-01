Norge eksporterte 1,7 millioner tonn sjømat til EU for 70 milliarder kroner i 2021.

Polen er det største markedet målt i eksportverdi. Årsaken er at landet først og fremst er et foredlingsmarked.

Danmark er det nest største markedet for norsk sjømat. Årsaken er at Danmark er et transittmarked, i hovedsak til EU.