– Vi hadde dobbelt så mange charterfly sommeren 2022 som i 2019. Det skapte store utfordringer for den kapasiteten vi har å spille på ved lufthavna.

Det sier sjef ved flyplassen i Longyearbyen, Hans Jørgen Bugge.

Det er spesielt chartertrafikken i forbindelse med cruiseskip som har økt over flyplassen i Longyearbyen.

Bare i juli i fjor håndterte flyplassen vel 21 700 passasjerer. I august steg passasjertallet ytterligere, til nesten 23 000, viser månedsstatistikken fra Avinor.

Åtte fly på én dag

Sist sommer måtte flyplassen på det meste håndtere åtte fly per dag.

«Med dagens infrastruktur og begrensede kapasitet har dette tidvis ført til kaos i terminalbygningen, og forsinkelser i flytrafikken», heter det i et brev fra Samferdselsdepartementet til Sysselmesteren på Svalbard i november.

Flyplassjef i Longyearbyen, Hans Jørgen Bugge. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Lufthavnsjef Hans Jørgen Bugge bekrefter at sommeren 2022 var utfordrende, med tidvis lange køer og forsinkelser.

– Vi kan kun ta et fly om gangen, men det blir ikke alltid sånn i praksis. Det hender at det kommer flere fly samtidig. Da blir det mye folk som må håndteres på best mulig måte, sier Bugge.

Sette øvre tak

Nå tar Avinor grep.

Ikke bare skal flyene til og fra Longyearbyen fordeles bedre gjennom døgnet. Det settes også et øvre tak på seks fly per dag, opplyser styreleder ved Svalbard lufthavn, Anders Kirsebom.

Ifølge ham er det spesielt chartertrafikken som er utfordrende, siden flygingene gjerne bestemmes kort tid i forveien. Nå må altså charterselskapene belage seg på begrensninger i tidspunktene på døgnet de kan få såkalte landingslotter.

– Med det skal vi greie å avvikle trafikken på en god måte, sier Kirsebom.

Sjef i reiselivsselskapet Visit Svalbard, Ronny Brunvoll hilser endringene velkommen. Ifølge Brunvoll er nemlig chartertrafikken lite koordinert med annen reiselivsaktivitet i Longyearbyen.

– Det skaper problemer for Avinor, det skaper problemer for havna og det skaper problemer for de som kjører buss, forteller Brunvoll.

–Utbygging ikke aktuelt nå

Avinor skal bruke mye penger på utbyggingsprosjekter i åra som kommer.

Blant annet skal det brukes over 7 milliarder kroner på ny flyplass i Bodø, og 2,8 milliarder kroner på ny flyplass i Mo i Rana.

Per nå er det imidlertid ingen konkrete planer om utbygging i Longyearbyen, opplyser Anders Kirsebom.

Ankomsthallen ved flyplassen i Longyearbyen. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

I stedet skal det brukes penger på utbedring av rullebanen. Det skal også brukes store summer på å fjerne forurensede masser ved det gamle brannøvingsfeltet på flyplassen.

Men fortsetter trafikken over flyplassen å øke, kan spørsmålet om utbygging bli satt på dagsorden, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Jakob Bjelland.

– Det er ikke noe som er aktuelt i den aller nærmeste tiden. Men vi har sett at chartertrafikken har doblet seg fra 2019 til 2022. Får vi en sånn utvikling videre, så er det en sak vi må se nærmere på, sier Bjelland.