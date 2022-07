Russland får likevel sende varer fra Norge til Barentsburg på Svalbard

Det bekrefter pressetalsperson Ane Lunde i Utenriksdepartementet til NRK onsdag ettermiddag.

– To containere med forsyninger til Barentsburg er nå på vei i et norsk skip til Longyearbyen.

Hun sier at det aldri har vært deres hensikt å stanse forsyninger til Svalbard.

– Men på grunn av sanksjonene kunne de ikke gå inn med det russisk registrerte kjøretøyet som de var på. En norsk transportør har fraktet det til Tromsø.

Lunde sier at de har vært i dialog med Russland om at det vært muligheter for å frakte varer til Longyearbyen. Dette var en av de.

– Dette er løsninger som har ligget i dagen hele veien.

20 tonn russiske varer ble i slutten av mai stoppet på Storskog, grensa mellom Norge og Russland. Varene var i to konteinere som skulle fraktes med vogntog fra grensa og til Tromsø og så videre med fraktbåt til den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard.

UD opplyser at konteinerne er fraktet med et norsk vogntog fra Storskog til Tromsø, og at de fraktes videre med fraktbåt fra Tromsø og til Svalbard. Denne båten er nå på vei til Svalbard.

Norske myndigheter sa 15. juni nei til frakt av varene via Norge med begrunnelse i sanksjonene mot Russland.

I søknaden fra russerne sto det at de frykter en humanitær krise om ikke varene får passere Storskog.

Avslaget fra Norge har skapt sterke reaksjoner. Tirsdag opplyste lederen for Statsdumaen, (underhuset i det russiske parlamentet) Vjatsjeslav Volodin, at han hadde gitt beskjed til utenrikskomiteen i parlamentet om å vurdere delelinjeavtalen mellom Norge og Russland. Den 40 år gamle avtalen avklarte grenseforholdet mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet.