Leverer øl og egg på isen i Antarktis: – En av de mer kompliserte operasjonene

– Vi gikk tomme for øl, så det var godt å ta en boks øl til maten.

Det sier Einar Johansen fra Norsk Polarinstitutt som jobber på forskningsstasjonen Troll i Antarktis.

Ett år har gått siden mannskapet på forskningsstasjonen fikk forsyninger som mat og drivstoff. Forrige uke kom nye forsyninger fra Norsk Polarinstitutt med containerskipet Malic Arctica.

Det var etterlengtet.

– Det er klart det bra å få nye forsyninger, særlig når det er ting vi har gått tom for. Som ketsjup og majones, det var veldig fint å få inn igjen, sier Johansen.

Mannskapet hadde fem egg igjen før de nye kartongene kom. Eggene ble brukt til sjokoladefondant. Noe som var en klok avgjørelser, ifølge Johansen. Det er nemlig stor smaksforskjell på de eggene som var igjen på slutten og de nye.

Norsk Polarinstitutt er kommet fram til isbremmen i Antarktis hvor de skal frakte utstyr og mat til forskningsstasjonen Troll. Kjøreturen inn tar 3 dager.

– Da er det lett å sammenligne, for egentlig glemmer man at de har ligget på lager i ett år. Eggene har jo egentlig gått ut på dato når de ankommer, sier Johansen.

Trikset for å få eggene til å vare er å snu de hver 14. dag for å unngå at de tørker ut, i følge Johansen.

Men det å få forsyningene inn til stasjonen er alt annet enn enkelt.

Krevende operasjon

Forsyningene kommer med containerskipet Malic Arctica som har seilt fra Aalborg i Danmark, via Cape Town, før de kommer fram til Antarktis. Vel framme ved den 16-meter høye iskanten laster skipet av 60–70 containere med en kran. Containerne veier totalt 750 tonn.

– Det er en av de mer kompliserte operasjonene som Polarinstituttet har, sier direktør for Operasjon og Logistikkavdelingen, John Guldahl.

Deretter fraktes containerne 260 km til stasjonen med beltevogner. Beltevognene kan trekke opp mot 100 tonn.

– Det er mye som skal klaffe, og i tillegg må man ta høyde for at det kan bli dårlig vær.

John Guldahl er direktør for Operasjon og logistikk. Foto: Torkil Stoltz / NRK

Guldahl legger ikke skjul på at korona også har gjort logistikken ekstra utfordrende i år. Både økonomisk og tidsmessig.

– Alle som skal ned, både mannskap og crew må være to uker i total isolasjon. Vi har nok ett av de strengere karantene-opplegget som er i Norge, men det er for å være så sikker som mulig. For vi kan ikke risikere få covid-19 ned til Troll.

Antarktis er det eneste kontinentet på jorda som så langt ikke er blitt rammet av koronaviruset.

Korona har også gjort at Norsk Polarinstitutt har vært kreative med reiseveien ned til Troll. Blant annet har forskere tatt privatfly ned, en operasjon som kostet 45 millioner kroner.

Dersom alt går som planlagt er det vaktskifte på Troll stasjon 26. februar.

– Hender vi bommer litt

Selv om Norsk Polarinstitutt begynner å få erfaringer er det ikke alltid lett å beregne riktig.

– Det er ikke lett å beregne proviant og drikkevarer for ett helt år. Det hender vi bommer litt. Ett år gikk vi tomt for sukker og den var kjip, sier Einar Johansen.

I tillegg er det heller ikke lett å få varene til å vare ett helt år.

– Potetene kan være en utfordring selv om vi har gode lagringsforhold. Heldigvis har vi hermetikk, tørrvarer og frosne varer i tillegg. Så det går bra, sier Johansen.