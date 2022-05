Etter ni kalde «vårdager» i nord, ble det mandag satt ny snørekord i Tromsø.

Da meteorolog Jan Erik Killengreen målte hvor mye nysnø det hadde falt det siste døgnet, viste målingene tolv centimeter.

Det gjør at det totale snøfallet i mai måned i Tromsø er på 54 centimeter. Den tidligere rekorden var på 49 centimeter, og ble satt i mai i 2020.

Kan komme mer snø

Det er enda lenge igjen av mai, og rekorden kan bli slått enda en gang.

– Men det ser ut som at det blir regn de neste dagene. Så det spørs om et kommer mer snø med det første, sier Killengreen.

Men han utelukker ingenting.

– Man vet jo aldri. Mai er jo lang og uforutsigbar, sier Killengreen.

– Det er ikke usannsynlig at det kan snø på 17. mai. Det har skjedd før.

Men de foreløpige prognosene viser at det er lav sannsynlighet for at det skjer i år.

Ikke uvanlig med snø i mai

Værvarslinga i Tromsø har hatt snø-på-plate målinger siden vintersesongen 1988/1989. Siden den gang har det vært over 40 centimeter snø ved fire anledninger: 1994, 2008, 2020 og i 2022.

Nysnø i Tromsø i mai siden 1989 Ekspandér faktaboks Her er Meteorologisk institutts målinger over antall centimeter nysnø i mai i Tromsø:



1989: 0 1990: 8 1991: 14,5 1992: 4,5 1993: 23,5 1994: 42,4 1995: 0 1996: 17,5 1997: 2 1998: 17 1999: 0 2000:35 2001: 15 2002: 0 2003: 8 2004: 2 2005: 0 2006: 7 2007: 0 2008: 46 2009: 0 2010: 0 2011: 0 2012: 4 2013: 1 2014: 17 2015: 0 2016: 0 2017: 33 2018: 0 2019: 9 2020: 49 2021: 5 2022: 54

På de 34 årene snømengden har blitt målt på denne måten, har det kun vært snøfritt tolv ganger.

Dermed er det ikke uvanlig at det kommer nysnø i Nordens Paris, mens det er full vår lenger sør i landet.

De siste to ukene har det falt 99 centimeter nysnø i Tromsø. Lenger sør i landet skaper derimot lite nedbør problemer.

Men ifølge værvarselet til Yr.no, kan det se lysere ut for både de som bor i nord og sør denne uken.

Et lavtrykk gjør at temperaturene vil stige i nord, mens det ser ut til at det kommer litt etterlengtet regn i sør.

Ser vi litt lengre fremover kan det bli en kaldere og våtere sommer i år. De som tar norgesferien på seinsommeren blir værvinnere.