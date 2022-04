Det har vært kjølig over hele landet de siste dagene. I Troms og Finnmark kan det komme opp mot en halvmeter snø den neste uken.

Sør for Helgeland var det lokal brannfare i alle område som var snøfrie.

Vestlandet har aldri vært så tørt som i år i april og mars.

Men hvordan vil dette påvirke sommerværet?

Vibeke Thyness er statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt og jobber med sesong- og langtidsvarsling.

Hun sier at prognosene for de tre neste månedene ikke bare er gode nyheter.

En middels norsk sommer, kaller statsmeteorologen været i mai, juni og juli.

Vibeke Thyness samarbeider med værvarslingstjenester rundt om i verden. Samme kan de se på værprognoser flere måneder frem i tid. Foto: Bård Gudim

Langtidsvarsling er et terningspill

Hun beskriver langtidsvarsling som et terningspill. Men terningen i dette terningspillet er litt spesielt.

Terningen er nemlig tyngre på den ene siden, og vil lettere falle på den denne siden, heller enn de andre.

Hvilken side som er tyngst avgjøres av temperaturene i havet. Om det er kaldt på overflatevannet eller i selve vannet.

– Sjøtemperaturen påvirker lavtrykksbanene, slik at været også styres av hvor det er varmt og kaldt i havet. Havtemperaturen endrer seg langsomt, og fungerer som et drivhjul for atmosfæren.

Nå er det kaldere overflatevann i Stillehavet enn det som er normalt.

Mai blir kjølig

Langtidsvarslingen ser på gjennomsnittet og potensielle avvik frem i tid: hvordan det kan bli i år, sammenlignet med i tidligere år.

– Mai starter kjølig og vil bidra til at den gjennomsnittlige temperaturen holder seg lavt, sier Thyness og legger til:

– Det kan skjule én veldig kald måned, og to ganske vanlige i langtidsvarselet for de neste tre månedene.

Værvarsel som viser temperaturer i mai, juni og juli. Statsmeteorologen sier at det er store temperaturforskjeller rundt Middelhavet. I Skandinavia er det mindre temperaturforskjeller. Foto: Copernicus Climate Change Service

Kaldere enn normalt

I middelhavslandene, sørover i Europa, kan det bli en betydelig varmere forsommer enn normalt i år.

Like heldig er ikke de skandinaviske landene, sier Thyness.

Enkelte steder ser det ut til å bli kaldere enn normalt. Spesielt på forsommeren, i mai og juni.

Det gjelder særlig for de nordligste område i Skandinavia: Troms og Finnmark, Nord-Sverige og Nord-Finland.

Litt varmere kan det bli i de indre strøkene i Sør-Norge, men det er små marginer.

Våtere enn normalt

Det kan også bli en del nedbør de neste tre månedene.

Statsmeteorologen sier at det er store sprik i prognosene.

Det er ingen tydelige tegn på en høytrykkssommer med stabilt vær.

Det kan bli litt våtere langs kysten, fra Bergen og nordover til Vestfjorden i Nordland. Der vil det falle mer nedbør enn normal sommer, sier statsmeteorologen.

– Som med temperatur, kan det skjule seg noen skikkelige regnværsdøgn, og noen tørre perioder i disse tallene.

Til sammen ser det ut til å bli våtere enn normalt, sier statsmeteorologen.

Værvarsel for mai, juni og juli som viser avviket i nedbør. Varselet antyder til en våtere perioder i Midt-Norge. Foto: Copernicus Climate Change Service

Sesongvarslet til meterologisk institutt Ekspandér faktaboks På sine sider skriver Meterologisk institutt at det er viktig å være oppmerksom på at verdiene som vises på kartet er midlet over tre måneder.

Altså sier verdiene intet om den enkelte måned i perioden. Eksempelvis kan en måned være varmere enn normalen, den neste kaldere, mens den tredje kan være normal.

Ved midling over alle 3 månedene, kommer en da alt i alt ut med en normal 3-månedersperiode! For tiden lages sesongvarsel kun for temperaturen, varselet sier altså ingenting om forventet nedbør. Kilde: Meterologisk Insitutt

Sensommeren kan bli værvinner

Værprognosene for seinsommeren, juli, august og september viser at det bli de samme temperaturene som tidligere år.

– Det er større sjanser for varmere perioder seint på sommeren, heller enn tidligere på sommeren i år, sier Thyness.

Det er heller ingen tegn på store mengder nedbør ut på høsten.

De som har valgt seg en sein norgesferie kan altså bli årets værvinnere.