Må være forberedt på perioder med tørke

– Nå er vi akkurat i starten av vekstsesongen, og det har vært tørt lenge, det hadde vært godt med regn nå.

Sven Reiersen har vært bonde på Sørlandet i over 40 år. Akkurat nå er det lamme-sesong. I løpet av noen uker skal 400 lam se gårdslivets lys.

Snart skal de ut på beite. Men foreløpig er det ikke så mye gress å ta av.

– Det er dårlig med vekst nå som det er kaldt om nettene, og veldig tørt. Vi trenger regn, sier bonden.

Sven Reiersen håper på nedbør snarlig slik at det blir beite for sauene hans. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– For dårlig forberedt

Flere steder i Sør-Norge er det rekordtørt.

Lite nedbør og lite snø og snøsmelting i lavlandet har gitt svært lav grunnvannstand.

Også i mange innsjøer og elver på Sørlandet og Østlandet er det uvanlig lite vann.

– Jeg tror utfordringen i Norge er at vi ikke er vant til dette. Vi har tilpasset vannbruken det normale, og har ikke alltid gode planer når det blir store avvik. Vi forventer at alt fortsetter som normalt, sier Hege Hisdal, direktør for Hydrologisk avdeling i NVE.

Foto: Ingvild Edvardsen

Hun mener at Norge, og også norske bønder, må ta høyde for at det oftere blir både tørke og flom i fremtiden.

NRK forklarer Ekstremvær og klimaendringer Bla videre Hvordan påvirker klimaendringer været? Klimaendringer fører til at ekstremhendelser som hetebølger, tørke, brann, styrtregn og flom skjer oftere og blir mer intense. (Kilde: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/Ekstremvar/) Er det tørre været i Sør-Norge den siste tiden et resultat av klimaendringer? Det mest sannsynlige er at tørken som rammer Sør-Norge akkurat nå er en blanding av naturlige svingninger og klimaendringer, sier Svein Tveitdal, tidligere direktør i FNs miljøprogram. Branner og tørke i land som California og Australia knytter forskerne helt klart til klimandringer. Når det gjelder Norge er det, ifølge Tveitdal, litt mer komplisert når man kommer inn på et mindre areal. Men vi må forvente at det blir mer ekstrem-vær i Norge fremover. Har klimaendringene begynt? Menneskeskapte klimaendringer påvirker allerede mange vær- og klimaekstremer over hele verden. Oppvarmingen vil kunne endre hvor, når, hvor intenst og hvor ofte ekstremvær inntreffer – og kan medføre konsekvenser, som for eksempel flom og skred, av et hittil ukjent omfang. (Kilde: https://miljostatus.miljodirektoratet.no/Ekstremvar/.) Hva kan vi forvente i Norge fremover? Det blir mere nedbør der det er mye nedbør fra før, og det blir tørrere der det er tørt fra før. Det vi ser nå må vi forvente at blir sterkere og hyppigere i fremtiden. (Kilde: Svein Tveitdal, tidligere direktør, FNs miljøprogram.) Forrige kort Neste kort

– Det er ikke vanlig å ha beredskapsplaner for dette. Men hvordan vi kan tilpasse oss hyppigere sommertørker og styrtregnflommer i framtiden, bør vi planlegge for nå, sier Hisdal.

Hun påpeker at siden været i Norge også varierer mye og raskt, er det vanskelig å varsle ut over 10 dager.

– Det gjør det vanskelig å vite når det blir slutt på en tørke, sier Hisdal.

2018 var en rekordtørr sommer. Her på Lista i Agder blei det vanskelig å skaffe nok mat til dyrene. NVE mener vi må være bedre forberedt på tørke fremover. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Finnes løsninger

– Vi har lenge blitt fortalt at det skal bli våtere, men at det også kan bli perioder med tørke har ikke fått nok oppmerksomhet, sier Lillian Øygarden.

Hun jobber på NIBIO og forsker på hva klimaendringer har å si for landbruket.

Øygarden trekker fram sommeren 2018 som et lite vendepunkt. Da var det krise i landbruket, og flere bønder måtte sende dyrene til slakt på grunn av tørke og fôrmangel. Først etter dette begynte man å tenke på tørke i Norge.

Mange bønder måtte for første gang skaffe seg anlegg for vanning.

Øygarden mener vanning er en del av løsningen på tørre perioder i fremtiden. Sammen med bedre utnyttelse av regnvannet, som kommer.

– Vi må ha en plan for hvordan vi håndterer vannet, både når det er for mye og når det er for lite. Vi må legge til rette for å bruke mer av vannet som allerede er i landskapet og utnyttelse av regnvann ved for eksempel å anlegge dammer.

Men både vanningsanlegg og vanningsdammer kan være kostbare investeringer.

– Det er ingen enkel løsning på tørkeproblemer, og det er ikke alltid tilgjengelig vanningsmuligheter. Bekker kan tørke inn og dammer gå tomme, sier hun.

Derfor mener forskeren at vi må forberede oss på flere måter.

– Vi kan blant annet bruke plantesorter som er mer tørkesterke, og så tidligere. I tillegg til å forbedre jordstrukturen og tilpasse vekster til jordtyper.

Vanningsanlegg er allerede tatt i bruk på tørre jorder på Jæren denne uken. NIBIO har også (etter tørkesommeren 2018) utarbeidet en tjeneste (https://www.vips-landbruk.no) Her kan man få beregnet vanningsbehov for aktuelle steder (bonden kan velge sted.) Foto: Arild Eskeland / NRK

– Vil ikke tenke på det

Hjemme på gården på Hornnes i Agder, har bonde Sven Reiersen den tørre sommeren 2018 friskt i minne.

Han håper inderlig at det tørre været vi har nå ikke vil vare:

– Det må komme regn, eller så kan vi jo oppleve noe tilsvarende.