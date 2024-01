Fredag klokken 11:30 legger fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) fram regjeringens stortingsmelding «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling» i Tromsø.

Fiskekvotene bestemmer hvor mye fisk hver båt får lov til å fiske, hvor de får fiske og hva de må gjøre med fisken når den er tatt opp av havet.

Det folk er mest spent på er om regjeringen flytter kvoter fra de store til de små båtene. Fiskerettigheter for 50 milliarder kroner står på spill for norske fiskere.

Sjarkfiskere i Kiberg følger nøye med på regjeringens kvotemelding. Foto: Gunnar Sætra

– Jeg kommer til å presentere politikk som sikrer en mer rettferdig fordeling mellom gruppene. Vi har sett at det har gått for langt, ved at mer av ressursene har blitt flyttet til færre hender, sier Myrseth i forkant av fremleggelsen.

Hun håper kvotemeldingen vil stå seg over tid, for å sikre forutsigbarhet og stabilitet til både fiskeflåten og industrien på land.

Men fiskeriministeren er forberedt på reaksjoner.

– Det er veldig store ressurser vi snakker om. Så det håper jeg vi får en god debatt om.

Cecilie Myrseth ankommer hotellet The Edge, der framleggelsen skal foregå. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

Kvotemelding 2.0

Leder for Fiskarlaget Nord, som organiserer de små fiskebåtene, forventer en kvotemelding som gir forutsigbarhet.

– Til hele næringen, både til sjøs og på land, etter at den er behandlet i Stortinget. Det ligger kanskje kontroversielle ting her, men det får vi ta etter hvert. Det er en gledens dag at kvotemelding 2.0 nå legges fram, sier Roger Hansen.

Administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk, og leder for fiskerlaget Nord, Roger Hansen utenfor The Edge, der kvotemeldingen skal legges fram. Foto: Aurora Ytreberg Meløe / NRK

Vil ikke ha omfordeling

Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt, som organiserer de store fiskebåtene, er også opptatt av forutsigbarheten.

– Ministeren har fått et klart råd fra fiskerlaget, LO og NHO om at ressursfordelingen må ligge fast. Vi skal ikke ha en omfordeling mellom gruppene, mener han.

– Hvis noen skal få, må noen gi. Den fordelingen som har ligget fast i 25 år er rettferdig, sier Maråk.

Hva skal kvotemeldingen ta stilling til? Ekspander/minimer faktaboks Når de omsettbare strukturkvotene når endt levetid – skal de fordeles tilbake til de eksisterende fartøykvotene. Hvordan denne fordelingen blir, vil avgjøre hvor mye enkeltfartøy har å fiske med i fremtiden: Skal man fordele dem på grunnkvotene til fartøyene dit de endte opp?

Skal man fordele dem på grunnkvotene der de opprinnelig tilhørte?

Skal man fordele dem bare på grunnkvoter, eller også på strukturkvoter som enda ikke har endt sitt livsløp?

Åpen for å diskutere trålstigen

Høyres fiskeripolitiske talsperson, Olve Grotle, stiller flere krav til den nye kvotemeldinga som regjeringen legger fram i dag.

– De må holde fast ved hovedlinjene og de punktene som har gjort den norske fiskerinæringen til en suksess, sier Grotle.

Signalene er at de minste fiskebåtene skal styrkes.

Grotle mener hovedlinjene i fiskeripolitikken ikke må endres, eller fordelingen av ressursene mellom fiskefartøyene.

– Det som òg er viktig er at denne såkalte ressursfordelingen står fast, og så er det nok en del ting som vi gjerne kan diskutere – som trålstigen og strukturkvotene, sier Grotle.

Han sier partiet vil diskutere innholdet i meldingen med regjeringen, i et håp om bredt flertall i Stortinget for at den kan stå seg i mange år.