Vinteren har kommet tilbake i nord – stor kontrast til shortsværet i sør

– Alle som bor i Troms og Finnmark burde få en gratis sydentur hver vinter som kompensasjon så lenge de holder ut, skriver Berit Catherine Johnsen i en kommentar på NRK Finnmarks facebookside.

Og det er det nok mange som er enig i nå. For fredag blir det vindfullt i nord.

Flere fjelloverganger er stengt i Finnmark og det pågår kolonnekjøring over en rekke andre overganger. Dette både på grunn av snøfokk, snøras og glatte veier.

En aprildag i Nord-Norge Du trenger javascript for å se video.

Sterk kuling og snøfokk

Om det ikke skulle vært nok, så meldes det om videre vintervær nordpå.

– Vi venter jo en god del vind. Vi har et farevarsel på kraftig snøfokk for stort sett hele Finnmark i dag, og vi har også varsel på kuling, og særlig for lørdag så vil det også være fare for skredfare, sier vakthavende meteorolog Gunnar Noer.

Meldingene viser stiv kuling flere steder i nord gjennom fredag og de neste par dagene. I fjellet er det spredte målinger med særlig sterk kuling noen steder. Kysten vil oppleve snøbyger mens Finnmarksvidda får mest opphold.

– Det blir ganske vanskelige kjøreforhold og en del snøfokk, sier meteorologen.

Sommer i sør

Samtidig, og i stor kontrast til nord, er det flere farevarsler for skogbrann i Sør-Norge.

De siste dagene har mange tatt turen ut i et vær som minner mer om sommer enn vår.

Temperaturene for helga synker litt, men det er fortsatt gode forhold for vårstemning i sør. De får tosifret tall på gradestokken de fleste steder i Sør-Norge fremover, med unntak av enkelte fjellregioner. Og Nord-Norge, da.