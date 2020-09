Forsvarsministerne fra de tre landene var onsdag på plass for å signere avtalen på Porsangermoen i Finnmark.

Intensjonen med avtalen er blant annet å utvikle forsvarssamarbeidet på Nordkalotten.

Det innebærer at landene oftere vil gjennomføre øvelser sammen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier de også skal lage en komité som skal diskutere sikkerhetssituasjonen og forsvarspolitiske spørsmål i nord.

– Vi har kommet til en felles erkjennelse om at den eventuelle neste krisen ikke bare vil treffe ett land, men alle de nordiske landene. Da er det viktig at vi er i stand til å samarbeide på mange plan, sier han.

Forsvarsministerne fra Finland, Sverige og Norge samlet i Porsanger. Fra venstre Antti Kaikkonen, Peter Hultqvist og Frank Bakke-Jensen. Foto: HANNE BERNHARDSEN NORDVÅG / NRK

– Et signal til Russland

Landene samarbeider allerede gjennom det nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO. Det inkluderer også Danmark og Island.

Målet med den nye avtalen er å gjøre det mulig å koordinere nåværende og fremtidige militære operasjonsplaner.

Sveriges forsvarsminister, Peter Hultqvist, mener avtalen sender et tydelig signal til Russland i øst, som han ser en klar trussel fra.

– Vi lever i nye tider nå, der man på den russiske siden har investert veldig mye i militære tropper og utrustning. Samtidig har man også i visse styrker en operativ oppførsel som stemmer overens med det som var under den kalde krigen, mener Hultqvist.

Forsvarsminister i Sverige, Peter Hultqvist, mener avtalen vil sørge for at landene er bedre rustet til å hjelpe hverandre i en eventuell konfliktsituasjon. Han utelukker derimot at dette er et steg nærmere Nato for Sveriges del. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

På spørsmål om akkurat Russland, svarer Bakke-Jensen at avtalen vil gjøre Norge bedre rustet til å stå imot alle trusler.

– Å synliggjøre at vi samarbeider med naboene våre er en viktig del av både avskrekkingen og forsvarsstrategien vår. Spesielt i en tid der vi har større stormaktsrivalisering og det er vanskelig å være et lite land, sier han.

Tidligere forsvarssjef: – Logisk brist

Den norske forsvarsministeren er klar på at denne avtalen er et ledd i arbeidet med å ruste opp forsvaret i Nord-Norge, og spesielt Finnmark.

Denne opprustningen er Sverre Diesen kritisk til. Den tidligere forsvarssjefen tror ikke det vil hjelpe mot en eventuell trussel, og mener det er en logisk brist i dagens forsvarskonsept.

– For å skape den konfliktsituasjonen som skal utløse allierte forsterkninger ved hjelp av bakkestyrker i Finnmark, så må styrkene være så store og plassert så langt frem i Finnmark, at det samtidig er i direkte strid med vårt eget sikkerhetspolitiske ønske om lavspenning og et begrenset militært fotavtrykk i Finnmark, sier Diesen, og tilføyer:

– Det er fullstendig ulogisk.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen er kritisk til opprustningen av bakkestyrkene i Nord-Norge. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

– Skal ha militær tilstedeværelse i Finnmark

Bakke-Jensen er svært uenig med Diesen.

– Jeg mener ærlig talt at staten skal forsvare innbyggerne fra russergrensen og sørover, inkludert alle havområdene våre. Det er det oppdraget jeg har gitt forsvarssjefen.

– Men har han ikke et poeng i at det er veldig få folk for å beskytte et så stort område?

– Teknologien gir oss mange muligheter til å forsvare Finnmark. Militær tilstedeværelse i Finnmark skal vi ha, sånn er det med den saken, svarer forsvarsministeren.

En blid og fornøyd forsvarsminister på plass på Porsangermoen. Frank Bakke-Jensen mener avtalen er en milepæl i det nordiske forsvarssamarbeidet. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

– Bedre innsyn

På Porsangermoen ble i hvert fall samarbeidsavtalen tatt godt imot av hærsjef Lars Lervik.

Han mener mulighetene for mer øving mellom landene vil styrke det norske Forsvaret.

– Jeg tror også det at vi har bedre innsyn i hva våre svenske og finske kollegaer planlegger gjør at vi lettere kan lage en plan for å forsvare landet, sier Lervik.

Den norske hærsjefen Lars Lervik var fornøyd med den nye samarbeidsavtalen. Han tror den vil bidra til å sikre sikkerheten i nord, og også bidra til avskrekking. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Den finske forsvarsministeren, Antti Kaikkonen, sier Sverige og Norge er naturlige samarbeidspartnere for dem.

– Vi har felles grenser i nord, vi har de samme verdiene, samfunnene og måtene å leve på. Derfor er det bra med samarbeid for å sikre stabilitet og fred i denne regionen, sier Kaikkonen.