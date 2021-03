Nora (10) og Ann-Katrin (49) omkom i bilulykken

Politiet frigir navnene i samråd med de pårørende. De to omkom i møteulykken mellom to biler i Kvenvik utenfor Alta tirsdag kveld.

10 år gamle Nora Alvilde Tiberg og 49 år gamle Ann-Katrin Nilson satt i samme bil. Begge er fra Alta. 10 år gamle Tiberg var elev ved den private Montessori-skolen i Kåfjord, ikke langt unna der ulykken skjedde.

– Begge de omkomne satt i samme bil. Det er ingen slektskap mellom de to omkomne, men den 49 år gamle kvinnelige sjåføren skulle kjøre jenta hjem etter et besøk, opplyser lensmann i Alta, Øyvind Lorentzen, i en pressemelding.

I tillegg til de to satt også et annet barn, en mindreårig jente, i bilen Nilson førte. Denne jenta er innlagt ved UNN i Tromsø med alvorlige skader.

To menn i tjueårene var også involvert i ulykken. De satt i den andre bilen og er på sykehus med moderate skader.

Fem personer var involvert i bilulykka ved Kvenvik tirsdag kveld. To personer omkom. Foto: Christer Andre Henriksen / NRK

Førerkortbeslag

Politiet har avhørt vitner og gjennomført innledende avhør av sjåføren i den andre bilen. Det er også tatt beslag av hans førerkort, ifølge politiet.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke nå gå i detaljer om hva som har framkommet i avhør. Det gjenstår fortsatt vitneavhør og detaljer fra etterforskningen vil kunne påvirke vitner, sier lensmann i Alta, Øyvind Lorentzen.

Det er 80-sone på strekningen, og svært glatte partier utenfor hjulsporene.

Innsatsleder i politiet Stian Johnsen sa tirsdag kveld til NRK at de slet med å finne ut av hvilke biler som kom fra hvor. Og at ulykken bar preg av høy energi.

To personbiler kolliderte front mot front i en slak sving mellom de to tunnelene på østsiden av Kvenvik. Foto: Kristian Sønvisen Bye

Kriseledelse

Det var tirsdag klokken 19.41 at operasjonssentralen i Finnmark politidistrikt fikk inn melding om den alvorlige trafikkulykken på E6.

De to bilene kolliderte mellom de to tunnellene på østsiden av Kvenvik. Politiet opplyser at det var en møteulykke med store materielle skader.

Alta kommune har satt kriseledelse og et psykososialt kriseteam og prest følger nå opp de pårørende. Dette arbeidet vil ifølge kommunen fortsette i dagene som kommer.