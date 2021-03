Kvinne og mindreårig jente død i bilulykke

I forbindelse med møteulykken i Kvenvik utenfor Alta tirsdag kveld bekrefter politiet onsdag formiddag at det var en kvinne i slutten av førtiårene og en mindreårig jente som omkom.

– I den ene bilen var det en voksen kvinne i slutten av førtiårene som var sjåfør, og i samme bil befant det seg to mindreårige jenter. Det ble raskt konstatert at kvinnen var omkommet. Begge jentene var skadet, og den ene ble erklært død på stedet etter at det var forsøkt hjerte-lungeredning, opplyser Øyvind Lorentzen hos politiet i Finnmark i en pressemelding.

Den andre jenta ble sendt med ambulansefly til Univerisitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø, hvor hun fortsatt befinner seg. Situasjonen for henne er uavklart, i følge politiet.

Ulykkesstedet onsdag formiddag. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Fem involverte

Det var tirsdag klokken 19.41 tirsdag kveld at operasjonssentralen for Finnmark politidistrikt fikk inn meldingen om den alvorlige trafikkulykken på E6 i Kvenvik cica en mil utenfor Alta.

– Ulykken hadde skjedd mellom to av tunnelene på E6, og det var to personbiler involvert i det som beskrives som en møteulykke. Det ble umiddelbart sendt ut mannskaper fra nødetatene, og etter hvert ble det avklart at det var fem personer involvert i ulykken, sier Lorentzen.

Uviss årsak

I den andre bilen var det to unge menn tidlig i tyveårene. De har begge pådratt seg moderate skader, og de har også blitt sendt til UNN i Tromsø.

Politiet har gitt saken høy prioritet, og det jobbes med taktiske avhør samt kriminaltekniske undersøkelser.

Ulykkeskommisjonen for transportulykker er også koplet inn.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, men det vil den videre taktiske og tekniske etterforskningen kunne si noe om, sier Lorentzen.

Alta kommune har satt kriseledelse og et psykososialt kriseteam og prest følger nå opp de pårørende. Dette arbeidet vil fortsette utover natten og i dagene som kommer.