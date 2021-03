– To personer er døde, og tre personer er skadde i en bilulykke i Kvenvik like utenfor Alta, sier innsatsleder Stian Johnsen i Finnmark politidistrikt.

Han kan ikke si noe om alder, men svarer at det var både voksne og unge involvert i ulykken.

Nødetatene ble varslet ulykken like før klokken 19.45 tirsdag kveld. To personbiler kolliderte front mot front i en slak sving mellom de to tunnelene på østsiden av Kvenvik. Det var glatte partier utenfor hjulsporene.

Innsatsleder sier de sliter med å finne ut hvilke av bilene som kom fra hvor.

– Det sier litt om energien involvert og hvordan bilene står plassert, sier innsatsleder Stian Johnsen.

Innsatsleder Stian Johnsen forteller at det er store materielle skader etter møteulykken tirsdag kveld. Foto: Christer Andre Henriksen / NRK

Store materielle skader

Det var en møteulykke med store materielle skader, sier operasjonsleder Leo Johansen.

– Det er tildels alvorlige personskader, sier Johansen om de tre øvrige som var involvert i ulykken.

Det blir sendt til et traumemottak,

– De tas hånd om av helse, men har ikke mer info enn det.

Medievakt ved UNN bekrefter overfor NRK at tre stykker ankommer sykehuset med helikopter straks. Det er for tidlig å kommentere helsetilstanden.

Det foregikk hjerte- og lungeredning på stedet hvor ulykken skjedde. Foto: Christer Andre Henriksen / NRK

Har opprettet kriseledelse

Rådmann Bjørn Atle Hansen sier klokka 22 tirsdag kveld at kriseledelsen i kommunen er samlet på rådhuset. Der blir de informert om de faktiske forhold. Kriseteamet er på plass med prest på legevakta for å ta seg av de pårørende.

– Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier Bjørn Atle Hansen.

Både brannbil, politibil, redningsbil og fire ambulanser rykket ut til ulykkesstedet.

NRKs reporter på stedet fikk opplyst at brannvesenet jobbet med å få ut fastklemte personer. Og at det foregikk hjerte- og lungeredning.

E6 i Kvenvik utenfor Alta er stengt av. Det er lange køer i begge ender.

Et vitne på stedet forteller at en bil står med bakenden i grøften, mens en annen står på veibanen.

Det er litt uoversiktlig på stedet, og det er uvisst når veien åpner.