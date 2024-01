Skuffelsen var stor blant mange i miljørørsla då dommen fall i saka mot staten om løyve for gruvedeponi i Førdefjorden.

Oslo tingrett gav førre veke staten fullt medhald.

– Me er likevel ikkje overraska. Jus er seig og endrar seg sakte. Folkets meining endrar seg raskare enn jussen, seier leiar i Natur og Ungdom, Gytis Blaževičius.

Leiar i Natur og Ungdom, Gytis Blaževičius. Foto: Frida Myklebust Amdahl

Han meiner det er viktig å få avklart viktige miljøspørsmål i retten, men:

– Samtidig spør me oss sjølve om rettssaker som denne er det rette verkemiddelet. Me ser no at aksjonar er langt billigare.

Bøter billigare enn rettssak

Natur og Ungdom har ikkje gitt opp kampen for å stansa gruvedeponi i Førdefjorden og Repparfjorden i Finnmark.

– Ei bot per aksjonist ligg på 12.000 til 14.000 kroner. Då kunne me betalt bøter for 350 til 400 aksjonistar for pengane me har brukt på denne rettssaka, seier Blaževičius.

Tyri Vevle Tvinnereim var ein av fleire demonstrantar som vart fjerna av politiet under aksjonen mot gruvedeponi i Førdefjorden i mai 2022. Foto: Fredrik Helland / NRK

Gruveselskapet Nordic Mining er allereie i gang med bygginga av gruveanlegget i Førdefjorden.

I Repparfjorden er ikkje byggjeaktiviteten starta i samband med Nussirs planlagde kopargruve.

– Me har planane klare dersom maskinene startar i Repparfjorden. Då vil me lenkja oss fast frå første dag. Viss me tek oss råd til 400 bøter, kan ein aksjonist vera lenkja fast kvar dag i over eitt år, seier Blaževičius.

Han meiner slike aksjonar kan gi ein langt større effekt enn å prøva saka i retten.

– Det er klart at dette vil skada selskapet økonomisk. Me veit også at aksjonar vekkjer mykje kjensler hos folk.

I Repparfjorden har gruveselskapet Nussir fått løyve til deponi av restavfall frå gruvedrift. Foto: Allan Klo / NRK

– Berre advokatar som vinn

Direktør i gruveselskapet Nussir, Øystein Rushfeldt, meiner rettssaka i Oslo tingrett berre bidreg til konflikt og ikkje til dialog.

– Me har i fleire slike samanhengar påpeika at det som regel endar opp med berre taparar, fordi sakene blir spissa, seier Rushfeldt.

Han meiner slike rettssaker gjer at haldningane blir meir radikale, og at konflikten blir polarisert.

– Dei einaste vinnarane som kjem ut i pluss er overbetalte advokatar med adresse i sentrale strøk, seier Rushfeldt.

Han håpar staten og miljøvernorganisasjonane set seg ned saman for å komma nærare ei felles forståing og løysing.

Direktør i gruveselskapet Nussir, Øystein Rushfeldt, meiner rettssaka om løyvet til staten til gruvedeponi i Førdefjorden verkar polariserande. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Vurderer anke

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet har brukt til saman 4,4 millionar kroner i rettssaka mot staten, for å få stoppa et sjødeponi i Førdefjorden.

Organisasjonane har ikkje avgjort om dei skal anka dommen.

– Me skal ta dette opp i landsstyret. Dette har me kalla den viktigaste miljøsaka på lenge, så dette må me følgja opp, seier leiar i Naturvernforbundet i Finnmark, Leif Wasskog.

Han trur saka eignar seg betre i lagmannsretten enn i tingretten.

– Aksjonar er ein interessant tanke, men me har forhåpning til at rettssystemet er det som klarer å ta stilling til dei vanskelege sakene, seier Wasskog.

Leiar i Naturvernforbundet i Finnmark, Leif Wasskog, meiner spørsmålet om løyve for gruvedeponi i sjø eignar seg betre i lagmannsretten. Foto: Venstre

– Ikkje i takt med folket

Sjølv om staten fekk fullt medhald i løyvet som er gitt til gruvedeponi i Førdefjorden, meiner Wasskog at dommen skjerpar krava for løyve til sjødeponi.

– Krava blir auka steg for steg. Dei faglege krava har auka i samband med forureining. Dette er ei utvikling me ser over tid.

Wasskog, som også er medlem av Alta Venstre, har ein klar beskjed til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

– Me er ein av dei få nasjonane i verda som framleis tillèt gruvedumping i sjø. Det er folk forferda over. Her er ikkje regjeringa i takt med folket, og det er eit problem for både Ap og Sp.