Regjeringa kritisert for å blåse opp oljeinntekter

– Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har antyda at eit nytt olje- og gassfelt vil gi 1500 milliardar kroner i inntekter, men dette talet er i røynda tre gonger så lågt.

– Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken, kritiserer finansministeren for å «feilinformere» og «overdrive inntektene».

– Finansdepartementet forklarer at overslaget var basert på «eit uformelt overslag gjort av selskapet sjølv (Equinor)» og at det bygger på fleire usikre variablar.

– Haltbrekken meiner at slike feilaktige anslag kan føre til at regjeringa og Stortinget blir meir villige til å vedta nye store utbyggingar.

– Ansvarleg redaktør i avisa Energi og Klima, Anders Bjartnes, kritiserer finansministeren for å gå Sylvi Listhaug i næringa.

Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAI. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.