Mener russiske sjøfolk straffes: – Lukter etnisk diskriminering

– Russiske fiskefartøys anløp til norske havner og mannskapers landlov utføres i samsvar med folkeretten. Forsøk på å blåse opp russerfrykt på grunnlag av sjømennenes opprinnelse lukter etnisk diskriminering, skriver den russiske ambassaden i en e-post til NRK.

Tidligere har NRK Brennpunkt-dokumentaren «Skyggekrigen» avdekket at russiske trålere kan ha blitt brukt i etterretningsvirksomhet for Russland.

I Tromsø-området, der russiske sjøfolk kan ferdes lovlig uten visum, finnes en rekke norske militære installasjoner.

I forrige uke sendte politimesteren i Troms ut nytt forslag landlov for utenlandske sjøfolk på havnebesøk i Tromsø, Harstad og Finnsnes.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen og erfaringene vi har gjort så langt, gjør at vi ser at det er nødvendig å innskrenke de geografiske områdene og håndheve lovverket mer effektivt, sa politimester i Troms, Astrid Nilsen.

Samtidig understreker politimesteren at landlovsretten og nye begrensninger gjelder alle sjøfolk utenfor Schengen-området, som ankommer norske havner uten visum.

Politimester i Troms, Astrid Nilsen, vil stramme inn på landlovsretten for utenlandske sjøfolk i Troms. Foto: Pål Hansen / NRK

Kunne ferdes over store deler av Troms

Før oktober 2022 var Harstad, Finnsnes og Tromsø åpne for russiske fartøy i Troms. Dermed har alle utenlandske sjøfolk, fra fartøy i disse havnene, hatt mulighet til å ferdes i de fleste kommunene i Troms fylke.

Nå et russisk fartøy ligger til havn i Tromsø kan mannskap, uten visum, ferdes over store deler av Tromsø og nabokommunene. Dette vil politimesteren i Tromsø nå gjøre noe med.

Etter oktober ble 2022 ble antall havner tilgjengelige for russiske fartøy i Norge strammet inn til bare å gjelde Tromsø, i Troms.

I juni foreslo politimesteren ytterligere innstramminger.

Samtidig kan russiske sjøfolk enda ferdes over hele Tromsø kommune, og nabokommunene, mens den nye landlovsforskriften for Troms behandles av politimesteren.

Saken er nå ute på høring.

– Slike initiativ fra politiets side er spesielt latterlige, også fordi våre sjøfolk i flere tiår har benyttet seg av bevegelsesfrihet i norske havner, skriver den russiske ambassaden.

Slik blir begrensingen i landlovsretten i Tromsø, om politimesteren får det som hun vil. Tilsvarende begrensninger er også foreslått i Harstad og Finnsnes. Disse havnene er allerede stengt for russiske fartøy.

– Begrensningene gjelde alle utenlandske sjøfolk

I et svar signert Justis- og beredskapsdepartementet understrekes det at det er opp til det enkelte politidistrikt å vurdere begrensninger i landlovsretten.

– Dette i samsvar med det handlingsrom som tillegges medlemsstatene i kraft av folkeretten, skriver de i e-posten.

Ambassaden mener de nye landlovsforskriftene viser at russere i Norge er gjenstand for forfølgelse fra norske myndigheter:

– Vi registrerer med beklagelse at i dagens «usunne» situasjon kan enhver av våre medborgere som er i Norge, bli utsatt for forfølgelse på nasjonalt eller etnisk grunnlag.

Dette avviser Justis- og beredskapsdepartementet:

– De aktuelle begrensningene som er foreslått av enkelte politidistrikt er begrunnet i økt behov for kontroll med utenlandske borgere, som følge av den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen, skriver de i svaret på anklagene fra den russiske ambassaden.

Justis- og beredskapsdepartementet mener bestemmelsene ikke bare gjelder russiske sjøfolk:

– Begrensningene vil i så fall gjelde for alle utenlandske sjøfolk, uten hensyn til deres etnisitet eller nasjonalitet, legger de til.

Kan ramme fiskerisamarbeidet

Den russiske ambassaden mener dette er et ledd i et forsøk på ramme fiskeriavtalen mellom Norge- og Russland.

– Vi ser på dette som nok et skritt fra norske myndigheter for å begrense fiskerisamarbeidet. Et samarbeid som tidligere var preget av sammenfallende interesser mellom våre land innen forvaltningen av den bærekraftige fiskenæringen i nord, avslutter ambassaden i e-posten.

Den russiske ambassaden har ikke ønsket å utdype til NRK på hvilke måte dette vil kunne begrense fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland.