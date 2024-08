Marius (27) flyttet to uker for tidlig – gikk glipp av 50.000 kroner

– Det er urimelig at en dato som ikke kommer tydelig fram i lovverket skal få så store personlige, økonomiske konsekvenser, sier Marius Stangeland.

Da rogalendingen hadde levert mastergraden sin og var ferdig som lærerstudent, visste han ikke hvor veien skulle gå. Men han var nysgjerrig på Nord-Norge.

Da han i en stillingsannonse så muligheten til å få nedskrevet hele 50.000 kroner på studielånet på ett år, grep han sjansen.

Nedskriving av studielån er et gode folk som velger å bo og jobbe helt nord i Nord-Norge har.

Stangeland fikk jobb som lærer i den lille bygda Manndalen i Kåfjord i Nord-Troms.

Han pakket med seg tingene sine og startet det nordnorske eventyret 1. januar i fjor.

– Jeg gjorde det ikke bare av økonomiske grunner. Men alt som har skjedd etterpå har skapt litt bismak, sier han.

Marius Stangeland og kona Maria fikk mange fine opplevelser i nord.

Manglet 15 dager med jobb

– Jeg hadde kjempeflinke kolleger. Og bygda har noe av det fineste Norge kan tilby, med Lyngsalpene og fantastiske turmuligheter, sier Stangeland.

Han flyttet sammen med kona Maria Laura fra Venezuela. Kontrasten fra den søramerikanske varmen til den lille bygda med 20 minusgrader ble for stor.

Da Stangeland fikk tilbud om en doktorgradsstilling i Oslo, valgte han derfor å takke ja – med forskjøvet oppstart slik at han sikret at han hadde jobbet i Manndalen i ett år.

Maria Laura var ikke vant med snøen, mørket og kulden. Det beste for kjæresteparet ble å søke jobb lenger sør i landet. Foto: privat

Overraskelsen var derfor stor da han skulle søke om nedskriving av studielånet for året i nord.

– Jeg fikk avslag. Det kom som lyn fra klar himmel for min del, og jeg ble sint og frustrert.

Stangeland hadde levert masteroppgaven sin i desember, og begynte å jobbe 1. januar.

Men den offisielle datoen for studieslutt på høstsemesteret er ifølge Lånekassen 15. januar.

På grunn av de to ukene gikk den nyutdanna læreren glipp av 50.000 kroner.

NRK forklarer Hvilke goder kan du få for å bo i tiltaks­sonen? Hvilke goder kan du få for å bo i tiltaks­sonen? Nedskriving av studielånet Nedskriving av studielån med inntil 20 prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til 30.000 kroner per år.

Hvis du jobber som lærer i grunnskolen, kan du få slettet ytterligere 20.000 kroner i året. Besparelse: 30-50.000 kroner pr. år Hvilke goder kan du få for å bo i tiltaks­sonen? Du betaler mindre skatt Skatten på alminnelig inntekt er 22 prosent i 2024, i tiltakssonen er den 18,5 prosent. Estimert besparelse for en snittlønn på 550.000 kroner: Mellom 15-20.000 kroner pr år. Hvilke goder kan du få for å bo i tiltaks­sonen? Ingen el-avgift I hele Nord-Norge er det fritak på merverdiavgift på strøm.

I tiltakssonen slipper man i tillegg el-avgiften. Besparelse: Mellom 9,51 og 15,44 øre pr. kWh estimert til 2000 kroner pr. år. Hvilke goder kan du få for å bo i tiltaks­sonen? Du betaler ikke for barnehageplass Du betaler ikke for barnehageplass i tiltakssonen. Estimert besparelse: 33.000 kroner per barn i året. Hvilke goder kan du få for å bo i tiltaks­sonen? Bedriftene betaler ingen arbeidsgiveravgift I Norge betaler alle bedrifter 14,1 prosent arbeidsgiveravgift, men ikke i tiltakssonen.

For 2023 gjelder fritaket for lønnskostnader inntil 750.000. Besparelse per helårig arbeidsplass: 75.000 kroner. Hvilke goder kan du få for å bo i tiltaks­sonen? Så... Hva er denne tiltakssonen, og hvor er den? Tiltakssonen er etablert av politikere for å skape en attraktiv region å bo, jobbe og drive næringsvirksomhet i.

Det omfatter alle kommuner i Finnmark og syv kommuner i Nord-Troms (Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord). Forrige kort Neste kort

Eksamen kan forvirre

Anette Bjerke er kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Hun forklarer at datoen kommer av at studielån gis fra midten av august og frem til vårsemesteret starter, som er 15. januar.

– Studentene får en utbetaling i desember som er ment å vare til neste semester starter. Du kan ikke få slettet gjeld for samme periode som du mottar rentefritt lån for, sier Bjerke.

Anette Bjerke er kommunikasjonsdirektør i Lånekassen. Hun råder andre som skal studere i tiltakssonen om å lese vilkårene nøye. Foto: Hege Aas

Hun erkjenner at det kan skape forvirring rundt når høstsemesteret er over, i og med at eksamenene er ferdig i desember.

– Det er mange som tenker at de er ferdige til jul når de har hatt eksamen. I hvert fall når de er har fullført hele utdanningen.

Men hun henviser til vedtaket studenter får når de har søkt om lån, der det står hvilken periode støtten gjelder for.

Kunne du bodd og jobbet i Nord-Norge? Ja, alltid drømt om det! Ja, og jeg gjør det! Det er for kaldt. Nei, det passer ikke for meg. Vis resultat

Flere har opplevd det samme

Stangeland kontaktet advokat og anket avgjørelsen, men har nå fått endelig avslag.

– Jeg skjønner at det må være et regelverk. Men jeg synes det må komme tydeligere frem når man regnes som student. For den datoen er ikke lett å finne.

Nå oppfordrer han andre nyutdannede som skal jobbe i tiltakssonen om å være ekstra nøye og påpasselig med reglene og lovene for nedskriving av studielån.

– Og ha litt sikkerhetsmargin!, oppfordrer Marius Stangeland.

Odd Harald Fagerli er rektor ved Manndalen skole. Han sier de bruker mye energi på å forstå reglene for nedskriving av studielån i tiltakssonen. Foto: Øystein Antonsen

Rektor ved Manndalen skole, Odd Harald Fagerli, rekrutterer mange nyutdannede lærere sørfra.

Muligheten til å nedskrive studielån er et gode som hjelper kommunen å fylle lærerstillingene. Men det har også gjort at han har satt seg særlig inn i reglene.

Likevel fikk også han seg en aha-opplevelse av Marius Stangelands avslag.

– Han har vært veldig uheldig. Han hadde jo alle papirer på at han var ferdig. Nå har vi lært noe nytt om dette også, sier Fagerli.

Vakker natur, flinke og fine folk er argumenter for å flytte nordover, sier Marius Stangeland. Foto: privat

Angrer ikke på flyttingen

Selv om året i nord har fått litt bismak for Marius Stangeland, føler han ikke at året var bortkastet.

– Jeg lærte veldig mye, og fikk mye igjen av det året med flinke kolleger.

Men planen var aldri å bli i Manndalen for alltid.

– Det var ikke helt riktig for oss. Men det var et veldig godt år.