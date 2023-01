– Det er veldig stusslig at sykepleiere ikke nevnes på samme måte.

Det sier Edel Marlén Taraldsen (28) som jobber som sykepleier ved Hammerfest sykehus. Hun applauderer at lærere i nord får ekstra goder ved å jobbe i tiltakssonen, men skulle gjerne hatt det samme.

Edel Marlén Taraldsen (t.h.) og Emily Kolstad Stephensen er sykepleiere ved Finnmarkssykehuset Hammerfest. Foto: Allan Klo / NRK

Nå får nemlig lærerne slettet 50.000 i året på studielånet sitt.

– Det virker som at det er en forglemmelse at ikke sykepleierne er nevnt i denne sammenhengen, slår hun fast.

Når NRK snakker med Taraldsen kommer hun nettopp av en vakt som har vart i 19 timer. Høyt arbeidspress på grunn av mangel på folk, i tillegg til det hun beskriver som en dårlig lønn – gjør at yrket trenger noen goder for å rekruttere flere.

– Nå håper jeg det kommer en e-post fra regjeringen med en beklagelse om at vi bare er blitt glemt av, men at vi selvfølgelig skal få de samme godene som lærerne – men det spørs om det kommer til å skje.

Bor og jobber du i Nord-Troms og Finnmark, den såkalte tiltakssonen, kan du nå få slettet inntil 20 prosent og maksimalt 30.000 av studielånet ditt i året. Dette er en økning på 5000 kroner i året.

Taraldsen får støtte av Åshild Østlyngen som er nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Troms og Finnmark.

– Vi trenger både en offentlig skoletjeneste, men vi trenger også helsetjenester.

Nestleder, Åshild Østlyngen i Norsk Sykepleierforbund Troms og Finnmark. Foto: Allan Klo / NRK

Østlyngen peker på befolkningsnedgangen i nord, samt en stadig eldre befolkning i dette området. Derfor mener hun det er svært viktig å få på plass flere sykepleiere her.

– Økt lønn, ekstra ferie eller andre tiltak kan også være aktuelt for å få sykepleiere til Finnmark og Nord-Troms.

Norsk Sykepleierforbund har ved flere anledninger bedt om at regjeringen får på plass bedre ordninger for sletting av studielån, for sykepleiere i nord. Sist i et høringssvar til kunnskapsdepartementet 21. november 2022.

Fikk ikke gehør

Ifølge ferske tall i den såkalte sykepleierindeksen, tjener ikke sykepleiere nok til å kjøpe seg den boligen de ønsker. Østlyngen mener økonomiske goder, som den lærerne får i tiltakssonen, hadde gjort at flere hadde blitt lokket til yrket – og nordover.

– 50.000 kroner hadde hjulpet på, men det kunne også vært høyere for at det skulle vært mer virkningsfullt.

Et eksakt beløp har hun ikke skrevet ned på papiret, men at det må være nok til at det merkes på lønningsslippen.

Kunnskapsdepartementet har sett på endringer for tilbakebetaling av studielån, og i den anledning har sykepleierne spilt inn ønskene sine. Det fikk ikke gehør.

– Det er et signal om at regjeringen ikke tar sykepleierkrisen på alvor, for det er det virkelig – i hele landet. Og den er spesielt stor her i det nordligste fylket, mener Østlyngen.

Vanskeligere å få tak i lærere enn sykepleiere

På spørsmål fra NRK om hvorfor ikke Norsk Sykepleierforbunds ønske om endringer om tilbakebetaling av utdanningslån er tatt til følge, svarer Kunnskapsdepartementet i en e-post:

«I Norge har det tradisjonelt ikke vært like store utfordringer med rekruttering til sykepleierutdanningen som det er til lærerutdanningene. Kunnskapsdepartementet merker oss innspillet, og tar det med oss i videre arbeid.»

Frem til nå hadde lærerne en forsøksordning som gjorde at de fikk slette mer av studielånet sitt. Denne er nå gjort permanent.

–Hvorfor er det spesielt lærere som prioriteres med ekstra tiltak i tiltakssonen?

– Ordningen kom i stand fordi det var særlig store utfordringer med å rekruttere lærere i disse områdene, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, forteller Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).

Oddmund Løkensgard Hoel er statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren i Kunnskapsdepartementet. Foto: Ragne B. Lysaker / Pressefoto

– Over grensen til det forsvarlige

Østlyngen får tilbakemelding fra sykepleierne i Troms og Finnmark at de har en veldig tøff arbeidshverdag på grunn av den store sykepleiermangelen.

I en undersøkelse i Troms og Finnmark fant forbundet ut at 20 prosent av sykepleiervaktene mangler en sykepleier. Ofte er det en ufaglært som går inn for å tette hullene i vaktplanene.

– Jeg vil si at mange ganger er det over grensen til det forsvarlige, sier Østlyngen.