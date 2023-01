– Jeg har omtrent 697.000 kroner, og har alt av lån og stipend som jeg kan ha, forteller Ken Svala.

– Og jeg har 520.000 kroner, så jeg har maksimert ut fra start, ler Ingrid Lauritsen.

Tallene lærerstudentene i Alta snakker om har ikke et plusstegn foran seg, men er studielånet de har opparbeidet seg etter snart fullført utdanning.

Men begge to har tenkt å fortsette å bo i Finnmark, og trenger bare å betale tilbake en liten del av gjelden – og det på halve tiden enn lærere andre steder i landet.

– Det er helt fantastisk, og noe vi trenger her oppe, sier Ingrid.

– Vi som er lærerstudenter sparer mye penger på det, skyter Ken inn.

Bor og jobber du i Nord-Troms og Finnmark, den såkalte tiltakssonen, kan du nå få slettet inntil 20 prosent og maksimalt 30.000 av studielånet ditt i året. Dette er en økning på 5000 kroner i året.

Og grunnskolelærerne har enda større goder.

Halverer nedbetalingstiden

I resten av landet vil et studielån på 500.000 kroner være ferdig nedbetalt etter 20 år. Da har man betalt tilbake i alt cirka 736.809 kroner. Av dette utgjør rentene cirka 236.809 kroner.

Om du derimot er lærer og flytter til Finnmark eller Nord-Troms, så må kun 120.000 kroner tilbakebetales. Da er studielånet nedbetalt etter 10 år.

Lærerstudentene Ingrid Lauritsen og Ken Svala på UiT – Norges arktiske universitet kan godt smile bredt. I forhold til sine framtidige kolleger lenger sør i landet, får de en billigere utdannelse. Foto: Jan-Erik Steine / NRK

Prøveordning blir permanent

Tiltakssonen omfatter alle kommuner i Finnmark, i tillegg til Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Karlsøy og Kvænangen i Troms.

Siden Stortinget vedtok å opprette tiltakssonen i 1990 har man hatt spesielle goder for å gjøre det mer attraktiv å bo og jobbe her.

Nedskriving av studielån er et av tiltakene.

– Jeg er etablert her, har hus, barn og samboer – så jeg blir, sier Ken Svala som bevisst nytter seg av godene.

I 2019 kom en prøveordning for å få flere lærere til å flytte til eller bli i nord. Da fikk alle lærere i grunnskolen som har studielån og bor og arbeider i Finnmark og Nord-Troms slettet 45.000 kroner av studielånet hvert år.

Nå er denne ordningen blitt permanent. Det gir muligheter for flere kolleger i framtiden, mener de to lærerstudentene.

– Det er fem år for å bli lærer og da får du ganske mye gjeld. Da blir du kanskje lengre fordi du får 50.000 kroner i året og blir bedre kjent med Finnmark, sier Lauritsen.

Rekruttering

I oktober, da forslaget til statsbudsjettet kom, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at tiltaket ville gjøre det mer attraktivt for unge med barn å bosette seg nord i landet.

– Vi står i en lærermangel i hele Norge, men særlig i Nord-Troms og Finnmark.

Senterpartiet sier de sammen med Arbeiderpartiet har en satsing om å få flere, spesielt lærere, til å flytte og bli i Nord-Troms og Finnmark. Her Maren Grøthe sammen med partikollega og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Folkevalgt / NRK

Det sier Maren Grøthe (Sp) i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. I Gamvik er det dårligst stilt i landet med 47 prosent ufaglærte lærere i grunnskolen, i Karasjok 31 prosent.

– Vi håper at dette skal bidra til at flere ønsker å både ta utdanningen sin – men ikke minst å bosette seg i Nord-Troms og Finnmark i etterkant, legger Grøthe til.

– Kommer ikke av seg selv

Men vil ordningen få lærere til å flytte nordover?

– Vi kan jo ønske og håpe på det, men jeg tror ikke det skjer.

Det sier Trude Andersen som er rektor ved Bossekopp skole i Alta. Ifølge en rapport fra analyseselskapet Vista Analyse som kom i desember i fjor, har virkemidlene i tiltakssonen ikke hatt en varig effekt. Flere kommuner har mistet mange innbyggere de senere årene.

– Får man studentene hjem igjen, så tar de kanskje med seg noen venner også, sier rektor Trude Andersen ved Bossekop skole. Hun tror derimot ikke at alle er klar over godene som følger med å flytte nordover. Foto: Anniken Pedersen / NRK

Rektoren har selv merket hvor vanskelig det er å få tak i faglærte lærere – og ikke minst å få dem til å bli.

– Jeg tenker at vi må mer ut å fronte dette på høyskoler og universitet rundt om i landet. Jeg vet at i Trondheim er det mange fra Finnmark som studerer. Vi vil jo ha de hjem, så da må vi dra ut å fortelle dem hva de kan få av goder.

Får man noen studenter hjem etter utdannelsen, kan det være flere kommer med på lasset, tenker Andersen.

– Men det nytter ikke å sitte her hjemme å vente på at de skal komme hjem, for de kommer ikke av seg selv, slår rektoren ved barneskolen fast.