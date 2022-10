– Dette skal jeg holde for meg selv. Jeg er redd for å ikke bli trodd.

Slik forklarte kvinnen seg i retten om hva hun har tenkt de to siste årene.

Mannen som sitter på tiltalebenken møtte hun for første gang høsten 2020. Da jobbet de begge i Forsvaret i Indre Troms, og var til stede på samme fest.

Her er begge enig om at kvinnen satt på fanget til mannen. Det var flere forsvarsansatte på festen, og det ble drukket alkohol.

De slo så følge hjem da festen var i ferd med å ebbe ut. Kvinnen hadde lengre vei til seg enn mannen.

Mannen hevder han skulle være grei og følge henne helt hjem.

– Jeg synes ikke det var greit at hun skulle gå hjem helt alene, sa han i sin forklaring.

Kvinnen hevder hun sa at hun ikke ønsket dette. Tiltalte fulgte likevel etter.

På veien hjem kysset de flere ganger.

Så kom de frem til inngangsdøra hennes.

– Ble kvalm av å lese navnet hans

Ved inngangsdøra mener påtalemyndigheten at mannen skal ha presset kvinnen opp mot husveggen, kysset henne og førte en eller flere fingre inn i henne.

De tok ut tiltale for voldtekt.

Kvinnen beskriver i retten at hun ble handlingslammet og frøs til.

Aktor i saken, Trude Kvanli, poengtere at kvinnen hadde gitt uttrykk for at hun ikke ønsket dette.

– Hun sa at tiltalte kunne gå hjem da de kom frem til døren. Mannen kunne ha hørt på henne og forlatt, sier hun.

– Dette var ikke en situasjon hun ønsket.

Da den tiltalte forklarte seg hevder han at han oppfattet at det som skjedde var ønsket fra begge parter.

Han utelukker ikke at han kan ha befølt henne utenpå klærne, men erkjenner ikke straffskyld for det han er tiltalt for.

– Når man er i akten, er det en naturlig progresjon at man begynner å ta på hverandre, sa mannen i sin forklaring.

– Jeg kan ikke huske at hun trakk seg unna. Det ble en naturlig avslutning.

Aktor mener derimot at retten må legge vekt på fornærmedes forklaring.

– Den er nøktern, nyansert og detaljert. Hennes reaksjoner underbygger at det har skjedd noe mot hennes vilje. I ettertid ble hun kvalm av å lese navnet hans, sier Kvanli.

– Hun angrer på at hun ikke fortalte om dette tidligere.

Flere varsler mot tiltalte

For det gikk nesten to år før kvinnen varslet om det som angivelig skal ha skjedd.

Hun fikk tilbud om å bli sjefen til manen hun mener har voldtatt henne. Da klarte hun ikke lengre å holde det for seg selv.

Sjefen hennes ble involvert. I de første samtalene fortalte ikke kvinnen alle detaljene.

Men på den tredje samtalen nevnte hun penetrering.

Det ble da opprettet en varslingssak i Forsvaret. Like etter ble også forholdet anmeldt.

I rettssaken var sjefen til kvinnen kalt inn som vitne. Det var hun som behandlet varslingssaken.

Da kom det frem at det hadde kommet flere varsler mot tiltalte.

Disse ble ikke bedømt til å være av like alvorlig karakter, men skal ha omhandlet seksuelt krenkende atferd.

Ifølge Forsvarets representant ble disse forholdene tatt med i vurderingen, da de skulle bestemme seg for hvilke reaksjoner saken skulle få for mannen.

Konklusjonen ble at mannen ikke fikk fornyet sin kontrakt i Forsvaret, og ble fratatt oppmøteplikt frem til kontrakten løp ut noen måneder senere.

Da han fikk den beskjeden fikk han også opplyst av at hans handlinger var brudd på straffeloven § 297, som gjelder seksuell handling uten samtykke.

I retten forklarer mannen at han allerede følte seg dømt, før han forklare seg i politiavhør.

– Alt begynte å rase sammen. Jeg tenkte at uansett hva jeg gjør nå, så blir jeg dømt, sier mannen i sin forklaring.

– Det er ikke straffbart å følge noen hjem

Aktor la ned påstand om fengsel i 3 år og 3 måneder.

Kvinnes bistandsadvokat mener retten bør dømme mannen til å betale oppreising til kvinnen på om lag 120.000 kroner.

– Hun har tilrettelagt livet sitt og hverdagen sin etter denne hendelsen. Hun har byttet vakter og takket nei til et jobbtilbud på grunn av tiltalte, sier bistandsadvokat Kristina Aastrøm.

Forsvareren mener derimot at en slik dom ville vært en rettshistorisk begivenhet.

– Hun sa ikke nei når den seksuelle handlingen skal ha funnet sted, det har hun selv forklart i retten, sier forsvarer, Olav Eriksen.

– Det er ikke straffbart å følge noen hjem selv om det ikke er ønsket.

Han mener det ikke foreligger bevis for at kvinnen sa tydelig ifra eller gjorde motstand mot den seksuelle handlingen.

– Min klient kan ikke klandres for at det var mot hennes vilje og at hun har angret på det i ettertid, når hun verken gjorde verbal eller fysisk motstand der og da, hevder Eriksen.

– Det er ingenting ved hennes forklaring som tilsier at det har skjedd en voldtekt.

Forsvarer la derfor ned påstand om at hans klient frifinnes for forholdet.