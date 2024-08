Saken oppsummert: En nordnorsk mann i 30-årene er siktet for å ha svindlet Amazon for opptil 10 millioner kroner over en periode på åtte år.

Mannen skal ha skaffet seg tilgang til amerikanske brukerkontoer på Amazon, forledet kundeservice til å refundere kjøp, og deretter brukt kreditten til å kjøpe digitale koder som han solgte videre.

FBI tipset Kripos om mannen etter å ha beslaglagt og lagt ned et nettsted hvor mannen kjøpte tilgangsopplysninger.

Mannen er siktet for grovt bedrageri og grov hvitvasking, som begge har en strafferamme på seks års fengsel.

Han har erkjent forholdene og det blir en forenklet behandling i form av en tilståelsesdom. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Det var FBI som tipset Kripos om mannen fra Troms, som nå er siktet for grovt bedrageri og grov hvitvasking.

– Det vi kan si sikkert er at han har mottatt minst 6,5 millioner kroner i form av kryptovaluta og andre former for betalingstjenester på nett. Men sannsynligvis er nok det bedratte beløpet på Amazon enda høyere, kanskje opp mot 10 millioner kroner, sier politiadvokat Eivind Kluge i Kripos.

I 2021 hadde nettgiganten en omsetning på omtrent 470 milliarder amerikanske dollar og over 1,6 millioner ansatte, ifølge Store norske leksikon. Foto: Ross D. Franklin / AP

Mannen i 30-årene skal ha skaffet seg tilgangsdata til amerikanske brukerkontoer på nettbutikken.

Dette har han klart delvis ved å kjøpe tilgang direkte fra markedsplasser på nettet, og delvis ved å bruke en programvare som er lagd for å stjele den type opplysninger.

– Så har han benyttet de tilgangsopplysningene til å logge seg inn på amerikanske brukerkontoer på Amazon, og brukt denne tilgangen til å forlede kundeservice til å refundere et kjøp, sier Kluge.

På denne måten har mannen fått kreditt i nettbutikken som han har brukt til å kjøpe digitale koder som han solgte videre.

Nordlys omtalte siktelsen først.

Slik jobber norsk politi internasjonalt: Kripos samarbeider tett med både Interpol og Europol for å bekjempe internasjonal kriminalitet, inkludert nettbasert svindel. Gjennom Interpol deltar Kripos i global etterretning, utveksling av informasjon og koordinering av operasjoner på tvers av landegrenser. Europol tilbyr støtte i etterforskninger, analytiske tjenester, og tilrettelegger for felles operasjoner i Europa. Kripos koordinerer sitt internasjonale samarbeid med utplasserte nordiske liaisonoffiserer i forskjellige land over hele verden, som kan bidra til samarbeidet på tvers av landegrensene.

Slik foregår samarbeidet: Som kontakt- og koordineringspunktet for utveksling av informasjon vil Kripos legge til rette for samarbeid, gi råd, formidle forespørsler til og fra utlandet.

De bistår også utenlandsk politi med saker som har forgreininger til Norge.

Kripos gir også bistand til identifisering og varsling av pårørende, som går via Kripos til riktig politidistrikt.

Kripos har også ansvaret for å etterforske norske eller utenlandske statsborgere bosatt i Noreg som er mistenkte for å ha gjort krigsforbrytelser og folkemord.

Kilde: Kripos

Flere siktelser og domfellelser etter internasjonalt samarbeid

Flere alvorlige saker i Norge, med internasjonal forgreining, har blitt rullet opp den siste tiden, etter internasjonalt politisamarbeid.

Inntil seks år i fengsel

Grunnen til at tromsømannen ble oppdaget, er at FBI beslagla og la ned et nettsted hvor mannen tidligere har kjøpt tilgangsopplysninger.

FBI tipset norsk politi om saken, og i fjor ble mannen pågrepet.

– Vi vet at han har holdt på med dette i alle fall en åtte års tid fram til han ble pågrepet, sier politiadvokaten.

Kluge er ikke kjent med at denne type svindel er gjennomført av en norsk borger tidligere.

Mannen skal ha logget seg inn på kontoer til amerikanske brukere og lurt kundeservice til å refundere kjøp han ikke hadde gjort. Foto: DENIS CHARLET / AFP

Mannen er også siktet for datainnbrudd og besittelse av tilgangsopplysninger.

– Det som vil være mest avgjørende for straffeutmålinga er grovt bedrageri og grov hvitvasking, som begge har en strafferamme på seks års fengsel, sier Kluge.

Mannen har erkjent forholdene han er siktet for, og det blir en forenklet behandling i form av en tilståelsesdom i Nord-Troms og Senja tingrett neste måned.