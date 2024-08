I løpet av den siste uken har to norske statsborgere blitt pågrepet i separate politiaksjoner i Colombia.

– Vi ble satt på alerten. Takket være samarbeid, klarte vi å pågripe disse to personene, sier major Sergio Camacho til NRK.

Han er etterforskningssjef for internasjonal kriminalitet i det colombianske politiet.

Mennene er i 40- og 50-årene og kommer fra Asker og Romerike. De anklages for å være sentrale skikkelser i et av verdens største narkotikanettverk.

Den ene gis tilnavnet «Professoren». Han anklages for å være lederen av nettverket. Den andre er mistenkt for å ha organisert og lagt til rette for smugling av kokain.

Begge de to nekter straffskyld.

Les også To nordmenn pågrepet i narkotikasak i Colombia

Seilbåter sentrale

Politiet mener nettverket til sammen har 20 seilbåter som de har brukt til å frakte store mengder kokain til Spania.

Colombiansk politi sier også at to seilbåter stod klare til å frakte ett tonn kokain til Spania. Den ene nordmannen skulle ha ansvaret for transporten.

Her går politiet i Colombia gjennom seilbåten til den ene nordmannen:

båt-colombia Du trenger javascript for å se video.

Camacho sier etterforskningen har avdekket et mønster hos smuglerligaen.

– Organisasjonen har to flåter med seilbåter, en i Sør-Amerika og en i Spania.

Ifølge etterforskningssjefen plukker seilbåtene opp narkotika i flere havnebyer i Sør-Amerika. Deretter seiler de ut i internasjonalt farvann.

– Og overleverer til ventende båter, som seiler den siste ruten til Spania. Hver seilbåt kan frakte opptil ett tonn.

Fra Spania mener politiet at kokainen sendes ut til resten av Europa.

Etterlyst i 196 land

«Professoren» ble pågrepet på flyplassen i Bogotá 29. juli, bekrefter colombiansk politi til NRK.

Ifølge etterforskningssjef Camacho har «Professoren» vært etterlyst i alle de 196 medlemslandene til Interpol.

Videoen viser de to nordmennene i Colombia:

Pågrepet i Colombia Du trenger javascript for å se video.

«Professoren» har altså vært på rømmen en stund. Men colombiansk politi hadde informasjon om at han trolig ville komme til Colombia for å møte samarbeidspartnere.

– Vi ventet på ham i Bogota, og han ble arrestert uten dramatikk, sier Camacho.

Colombiansk politi sporet bevegelsene hans gjennom flere land. De mener «Professoren» allerede hadde lagt opp et system for å skjule seg også i Colombia.

– Han hadde allerede pratet med organisasjoner her i Colombia. Hans mål var å rømme fra Spania, fra Europol, og etablere seg i Colombia med sine kriminelle kontakter. Men vi kom han i forkjøpet, hevder Camacho.

Major Sergio Camacho sier pågripelsene var en operasjon i samarbeid med politiet i Spania. Foto: Det colombianske politiet

Den andre nordmannen kom ifølge colombiansk politi til havnebyen Barranquilla med seilbåt 24. juli, og ble pågrepet dagen etter.

Politiet mener denne seilbåten var én av de 20 som ble brukt til å frakte kokain.

Straffedømt i Norge

En lang rekke dommer NRK har fått tilgang til, viser at de to mennene er straffedømt flere ganger i Norge.

«Professoren» forsvares av advokat Abdelilah Saeme. Han har tidligere sagt til NRK at hans klient nekter for de colombianske anklagene, og at han ikke kjenner seg igjen i påstanden om at han har ledet et av verdens største narkotikanettverk.

Saeme har representert «Professoren» i flere norske rettssaker.

I dommer NRK har sett, kommer det fram at han har hatt tilknytning til kriminelle miljøer i Norge.

I 2017 erkjente «Professoren» seg skyldig for blant annet oppbevaring av flere kilo narkotika og dyrking av cannabis. Han ble dømt til fengsel i ett år og to måneder for til sammen seks tiltalepunkter.

Det norske flagget bak på seilbåten en av de pågrepne nordmennene seilte inn i Colombia med. Foto: DJIN BILDER FRA COLOMBIANSK POLITI

I 2004 ble han dømt til fengsel i 120 dager blant annet for trusler og vold.

I 2002 ble han frifunnet for å ha skutt på en annen mann. Borgarting lagmannsrett frifant «Professoren» etter nødvergebestemmelsen.

I årene mellom 2004 og 2017 er han i tillegg dømt flere ganger for narkotikalovbrudd, trusler og kjøring uten gyldig førerkort.

Flere turer

Det colombianske politiet mener den andre nordmannen har gjort flere reiser til søramerikanske land for å hente kokain.

NRK har lagt frem anklagene fra politiet i Colombia for forsvarer Nils Christian Nordhus, som har forsvart ham i flere norske rettssaker.

Han sier mannen ikke erkjenner straffskyld for grov narkotikaovertredelse.

Advokat Nils Christian Nordhus har tidligere vært forsvarer for den ene nordmannen. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Min klient er pågrepet i Colombia på grunn av at spanske myndigheter har utstedt siktelse mot ham. Min bistand springer ut av at en nordmann er arrestert i utlandet og av at jeg har bistått ham i ulike saker i Norge gjennom snart to tiår, sier Nordhus til NRK.

Han sier han bistår klienten med dialog med konsulære myndigheter og advokater i utlandet. Nordhus opplyser også at ambassaden har møtt klienten hans i Colombia.

I Norge er mannen blant annet dømt for flere tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort og vold mot politiet i forbindelse med pågripelser av han.

Tips NRKs krimgruppe: Har du informasjon om saken eller andre krimsaker? Du kan tipse anonymt via NRKs krypterte varslertjeneste.

Internasjonal operasjon

De to nordmennene er pågrepet som et ledd i en stor, spanskledet politioperasjon med totalt elleve samarbeidsland.

NRK får bekreftet at det er den samme operasjonen hvor flere nordmenn er pågrepet i Norge og begjært utlevert til Spania.

Ifølge det spanske nasjonalpolitiet er totalt 50 personer pågrepet i operasjonen. Det er beslaglagt 1,5 tonn kokain, åtte båter, 36 kjøretøy og mer enn 85 telefoner.

Operasjonen har pågått siden juni 2020. Det er gjort ransakinger i åtte land, inkludert Norge.