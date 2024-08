En politiker i Nord-Norge er siktet for besittelse av overgrepsmateriale av barn.

Det bekrefter det aktuelle politidistriktet til NRK.

Saken bygger på en rapport fra National Center for Missing and Exploited Children, en ideell organisasjon i USA som jobber for å hindre at seksualiserte bilder og videoer av barn blir spredt.

Politikeren hadde dukket opp i deres søkelys.

Under etterforskning

Vedkommende er ikke varetektsfengslet nå.

– Vi kan ikke kommentere denne saken ytterligere per nå, eller si noe mer om siktelsen, sier politiadvokaten som fører saken.

Saken er fortsatt under etterforskning, og politiet har fortsatt ikke avgjort om det skal tas ut tiltale i saken.

Vil ikke kommentere

Politikeren har fått oppnevnt forsvarer.

Forsvareren ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Forsvareren vil heller ikke bekrefte om det ha dialog mellom advokaten og klienten.