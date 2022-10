– Alle former for svindel er vanlig. Det pøses på med ulike forsøk på bedrageri, og de fleste får utallige henvendelser fra svindlere hver dag.

Det sier Merethe Samuelsen, næringslivskontakt i Troms politidistrikt.

Politiet oppdager jevnlig nye former for svindel. Nylig advarte de mot e-poster hvor noen utga seg for å være fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Det kan være vanskelig å vite hva som er svindel og ikke. Samuelsen har klare råd for hva man skal se etter for å unngå svindel.

Merethe Samuelsen oppfordrer til å være varsom på internett. Foto: Troms Politidistrikt

Phishing

For mange tikker det støtt og stadig inn meldinger som utgir seg for å være seriøse aktører eller bekjente. Banken som plutselig sier at BankID er sperret, posten som ber deg betale toll på en pakke eller Anders som sender link til en artikkel.

Felles er at de alle vil at du skal trykke på en lenke for å «fikse problemet».

– Aldri trykk på en lenke uten å være helt sikker på hvem avsender er. Ingen av dem kommuniserer med kundene sine på den måten, og de ber aldri om opplysninger på denne måten, sier Samuelsen.

Hun forteller at lenkene kan be deg oppgi informasjon, være virus eller gi svindlere tilgang til å overvåke mobil eller PC – også kalt phishing.

Svindlere utgir seg ofte for å være andre. Målet er at mottakeren skal trykke på lenken. Denne e-posten mottok journalisten. Hun har ikke Telenor-abonnement. Foto: Skjermdump

I noen tilfeller ringer svindlerne og utgir seg for å være politi, kundeservice eller lignende.

– Da er det lurt å være varsom og sjekke opp. Ring sentralbordet til etaten personen utgir seg for å være fra og be om å bli satt over til medarbeideren gjennom dem, sier Samuelsen.

Får du beskjed om at ingen med det navnet jobber der, var det nok et forsøk på svindel.

Kjøp og salg

Ved kjøp fra privatpersoner, er den vanligste formen for svindel at man betaler for en vare man aldri får.

– De som står bak har ofte falske kontoer, sier Samuelsen.

Geir Petter Gjefsen, leder for forbrukertrygghet i Finn, bekrefter at det er den formen for svindel de ser mest av.

Han forteller at det viktigste er å sikre seg at man får varen man betaler for.

– Da holder det ikke å bruke postoppkrav som mange tror er en sikker betalingsløsning, da er man bare sikret å få noe, ikke nødvendigvis det man betaler for, sier Gjefsen.

Les også: Kvinnene trudde dei kjøpte luksusvesker. I posten fekk dei gamle klede

Den siste tiden har de også sett en økning av uærlige kjøpere. Selgeren blir kontaktet på salgsplattformen eller andre meldingstjenester, hvor de blir overtalt til bruke en falsk betalingstjeneste.

– De med uærlige hensikter forklarer at de ønsker å gjøre dette via en trygg betalingsløsning som selger får tilsendt en lenke til.

Trykker man på lenken, blir man bedt om å registrere seg ved å fylle ut BankID informasjon, og dette vil da havne i hendene på svindlerne.

Les også: – Jeg er jo kjempe­dum som ble svindlet på denne måten

Sosiale medier

Kontoer på sosiale medier er også utsatt for svindel.

I noen tilfeller hacker svindlerne seg inn på kontoer eller lager en falsk konto.

– Vær obs på venneforespørsler fra personer du allerede er venn med, sier Samuelsen.

Hun anbefaler å være skeptisk hvis venner plutselig ber om telefonnummer, og kontakte dem på en annen måte før man gir ut telefonnummeret. Det kan brukes til å hacke seg inn på kontoen din.

Gått i fella? Dette gjør du

Har du gått i fella, er det fortsatt ting du kan gjøre for å begrense skadene.

– Kontakt banken med en gang du innser at det kan være svindel, sier Samuelsen.

Banken kan stanse eventuelle betalinger eller sperre kontoen om noen har fått tak i informasjon til å logge seg inn i nettbanken din.

Meta, som eier Instagram og Facebook, har tidligere sagt at hackede kontoer kan rapporteres inn til dem.

Samuelsen anbefaler å sikre bevis på hva som har skjedd, for eksempel skjermbilde av samtaler. Det er viktig å ha med om man skal anmelde forholdet.