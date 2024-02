Det var en tilfeldig promillekontroll som avdekket det som viste seg å være et omfattende narkonettverk i Tromsø.

Et nettverk som organiserte elleville fjellturer til fots fra Sverige til Norge, for å smugle hasj. Med GPS, gåstaver og ryggsekker.

Dette har blitt til en av Nord-Norges største narkosmuglingssaker, og totalt 14 personer er eller har vært siktet.

Nå er tre menn fra Tromsø dømt for grov narkotikavirksomhet.

Hovedmannen har fått en fengselsstraff på 6 år og 8 måneder.

Barndomskompisen hans dømmes til 6 år og 2 måneder.

Den siste, broren til hovedmannen, dømmes til 6 år og 1 måned.

Barndomskompisen tok en selfie mens han ventet på en leveranse. Dette ble en del av bevisene til aktoratet da de fremla saken. Foto: privat

«Sjefen» satt rusa i Spania

– Jeg har følt meg som et esel, sa en av de tiltalte under rettssaken i Nord-Troms tingrett.

Da saken var oppe, erkjente de tre helt eller delvis straffskyld etter tiltalen.

Fotruten over fjellet ble omtalt som en suksess-smuglerrute i starten. Men hasjen fikk dårlig rykte. Den ble beskrevet som «søppel», og de slet med å selge den.

Den antatte hovedmannen, en tromsømann i 50-årene, satt i Spania og «svømte» i alkohol og kokain.

Han satt med større og større gjeld, presset økte fra alle kanter, og han måtte finne løsninger for å dekke over tapet.

Derfor organiserte han det han selv omtalte som en «siste leveranse». Og tre menn, to av de tiltalte i denne saken, fikk beskjed om å vente i en leilighet i Nord-Sverige.

Så kom det en kveld to menn med store, svarte bager full av hasj. Så mye, at det fylte både nederste og øverste delen i en køyeseng.

De tiltalte forklarte i retten hvordan de gikk inn i full arbeidsmodus, og begynte å telle, sortere og pakke det som viste seg å være 228 kilo hasj.

Det var amper stemning mellom mennene. De var full av adrenalin og nerver, de telte feil og det ble mye krangling.

Deretter skulle mennene få med seg alt sammen ut av leiligheten og over grensa til Norge.

Det gikk ikke helt etter planen.

Gummibåten som sprakk

De hadde med seg en gummibåt som de blåste opp og sjøsatte i innsjøen Torneträsk i Nord-Sverige. Slik skulle de spare inn noen meter med bæring av den tunge lasten.

Men i sterk vind og høye bølger sprakk gummibåten. Og de var slitne.

De gjemte hasjen under en presenning på grensa, før de gikk tilbake til leiligheten og tok seg en siste fest.

Så bar det til fots mot fjellet og Norge. Mens hovedmannen i Spania visste at hasjen de nå bar på, etter all sannsynlighet var søppel og så å si ikke salgbar.

Mener dommen er rettferdig

Hovedmannens forsvarer, Ole Petter Drevland, beskriver dommen som fornuftig og riktig.

– Min klient er ikke enig i alt i dommen, men sluttresultatet syns han var OK. Han har hele tiden ønsket å ta ansvar for det han har gjort, og han syns selv han har fått en noenlunde riktig resultat, sier Drevland.

Ole Petter Drevland er hovedmannens forsvarer. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Forsvareren til barndomskompisen, Jan Christian Kvanvik, sier også hans klient mener dommen er rettferdig.

– Det er alltid skuffende å få en fengselsdom på 6 år. Men han var innstilt på at det ville bli en streng reaksjon, og jeg oppfatter at han føler dette er et rettferdig og greit resultat, sier Kvanvik.

Hans klient kommer til å ta betenkningstid på om han skal anke, men ifølge forsvareren ligger det ikke an til det.

Jan Christian Kvanvik er barndomskompisens forsvarer. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Johannes Wegner Mæland er forsvareren til broren til hovedmannen. Han sier dommen er noenlunde i tråd med det de forventet.

– Nå kan han endelig legge denne saken bak seg. Han er lei seg for det som er gjort. Han syns det er godt å kunne legge dårlige valg og kjipe år av livet bak seg, sier Mæland.

Johannes Wegner Mæland er broren til hovedmannens forsvarer. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Dekryptert data

Det var seks menn som sto tiltalt for innførsel av 339 kilo hasj og 15 kilo marihuana til Norge i perioden juni 2020 og oktober 2021. Tre av dem fikk utsatt saken sin.

Nettverket var også tiltalt for å ha distribuert og fraktet hasj og marihuana sørover i landet.

Det var en promillekontroll som fikk ballen til å rulle. Politiet fikk mistanke om at det lå narkopenger i spill, fordi han til tross for å ikke ha inntekt nettopp hadde kjøpt seg to nye snøskutere.

I løpet av etterforskningen hadde politiet kommunikasjonskontroll på 14 personer, og med bidrag fra dekrypterte dokumenter fra kommunikasjonsplattformen Sky ECC avslørte de nettverket.

20 prosent strafferabatt

Bortsett fra en post dømmes de alle tre etter tiltalebeslutningen.

De har alle tre fått tilståelsesrabatt.

Retten mente i utgangspunktet at hovedmannen burde dømmes til fengsel i 9 år. Men han har fått en tilståelsesrabatt på 23 prosent. Han får også fradrag for å ha sittet i fengsel i 845 dager.

Barndomskompisen skulle i utgangspunktet fått 8 år. Men fordi han underveis i hovedforhandlingene tilsto, har det formildende virkning. Likevel har han ikke fått like mye rabatt som hovedmannen: han fikk 20 prosent. Han får fradrag for 167 dager i varetekt.

Sistemann, broren til hovedmannen, skulle i utgangspunktet fått 7 år og 11 måneder. Også han har fått en tilståelsesrabatt på 20 prosent. Han får fradrag på 170 dager han allerede har sittet i varetekt.

I tillegg har de fått mildere straff fordi noe av hasjen viste seg å ha lav styrkegrad.

Usikkert hvor mye de har tjent

Under rettssaken var det stor usikkerhet knyttet til hvor mye det organiserte nettverket har tjent på narkotikavirksomheten.

Aktor mente det var snakk om mellom 3 og 4 millioner kroner i omløp, og at hovedmannen hadde hatt et utbytte på 1,5 millioner kroner.

Forsvareren på sin side mente summen var 387.000 kroner. Retten finner ikke bevis for at det finnes mer penger, og har dermed inndratt den summen.

Alle tre får fritak for å betale saksomkostninger, da de ikke har inntekt.

Dommen er ikke rettskraftig.