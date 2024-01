Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Finnsnes volleyballklubb må samle inn 100.000 kroner for å delta i NM-sluttspillet i Ålesund. Per nå har de samlet inn 55.000 kroner gjennom Spleis og sponsing.

– Det er tungvint å måtte bruke masse energi på å samle penger på reise og slikt, sier Vilde Karlsen.

Hun er en av volleyballspillerne på Finnsnes volleyballklubb- De skal spille NM-sluttspill i Ålesund i mars.

Men først må de samle inn 100.000 kroner.

Idretten i Nord-Norge mener økte reisekostnader frarøver idrettslag og idrettsutøvere i nord mulighet til å delta i nasjonale arrangement, på lik linje med resten av landet.

– Økning i reisekostnader innad i Norge rammer spesielt nordnorske idrettslag og idrettsutøvers mulighet til å delta i nasjonal idrett, sier leder i Troms idrettskrets.

Samler penger til NM

Onsdag kveld var barn- og unge samlet på trening i gymsalen på Finnsnes ungdomsskole.

Trener Bjørn-Viggo Larsen er primus motor, og har samlet juniorlaget til forberedelse på det som skal komme senere utpå våren.

Tidlig i januar klarte Finnsnes Volleyballklubbs G19-lag å vinne over Bodø Volley. Det endte med at de tok bronse i NNM.

Dermed er de kvalifiserte til junior-NM i Ålesund – hvis de velger å dra.

Bjørn-Viggo Larsen er trener for flere volleyball lag i Finnsnes volleyballklubb. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

– Vi begynner å nærme oss. Vi har fått inn litt penger via Spleis, og vi har fått noe sponsing fra bedrifter.

Onsdag hadde venner og slekt av spillerne samlet inn et beløp på 55.000 kroner.

Men de mangler fortsatt penger: De trenger et femsifret beløp før de kan dra på reise.

I verste fall må treneren be om egenadel fra spillerne.

– Det må vi for all del unngå. Noen av dem er skoleelever, så det er siste utvei, understreker han.

Heldigvis består laget bare syv spillere, og to trenere. Likevel blir turen dyr for klubben.

– Vi har enda håp om bidrag fra enkeltbedrifter på Finnsnes, som jeg vet er i tenkeboksen.

Vilde Karlsen er en av de unge spillerne i Finnsnes volleyballklubb som gleder seg til å spille NM-sluttspill i Ålesund til våren. Foto: Kari Anne Skoglund

Vil ha flere med

Nordnorske klubber sliter med å finne penger til å delta i nasjonale arrangement, turneringer og serier.

Det mener styreleder i Troms idrettskrets, Inger Lise Brones.

– Konsekvensene kan bli at lag og utøvere fra nord trekker seg fra idrettsdeltakelse, eller flytter fra landsdelen, sier Brones.

Inger Lise Boner, styreleder i Troms idrettskrets flykter flere konsekvenser. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Etter pandemiperioden har idretten slitt med å få barn- og unge tilbake til organisert idrett.

Ikke bare fordi mange ble hektet av lokale idrettslag i isolasjonstiden, men også fordi barnefamilier i Norge har fått økte kostnader og mindre å rutte med.

Norges idrettsforbund, særforbundene, og staten har derfor de siste årene jobbet aktivt for å fjerne økonomiske hindre for at barn skal kunne delta på idrettsaktiviteter i lokale idrettslag.

I statsbudsjettet for 2024 la derfor regjeringen inn en økning i tilskudd til idrettskretsene på 250 millioner kroner for å kompensere for økte kostnader.

– Dette arbeidet støtter de nordnorske idrettskretsene helhjertet opp om, understreker Brones.

Samtidig mener Brones at de ekstraordinære utgiftene for reiser innenlands i Norge ikke kompenseres på samme måte, og skaper store vansker spesielt i Nord-Norge.

Hun ber derfor om dialog med myndighetene og nasjonal idrett for å komme nordnorske idrettslag i møte.

– Idrettsutøvere fra nord må selvsagt også ha mulighet til å utvikle seg og delta på lik linje som utøvere fra sentrale deler av landet, mener hun.

Åse Kristin Ask Bakke er Aps idrettspolitiske talsperson, og sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

– Viktig at alle får bli

Åse Kristin Ask Bakke er Aps idrettspolitiske talsperson. Hun mener regjeringen allerede har bidratt til idretten for å kompensere for kostnadsveksten de siste årene.

– For oss er det viktig at alle får bli med i idretten. Dette handler om hvor du bor, og størrelsen på lommeboken din.

Hun sier regjeringen har gjort to ting for å kompensere for dette:

– Det ene er å gi fult ut momskompensasjon, som frivillige lag og foreninger kan søke på, sier Ask Bakke.

I 2023 fikk frivillige lag og foreninger tilbakebetalt over 2,5 milliarder kroner i mons på varer og tjenester. Av dette fikk idretten over 900 millioner kroner, viser tall fra lotteri- og stiftelsestilsynet.

Av disse midlene fikk idrettslag i Nordland, Troms og Finnmark 57 millioner kroner tilbakebetalt i 2023.

I tillegg har regjeringen gitt over 225 millioner kroner ekstra til idrettsråd og idrettskretser rundt i landet i ekstrabevilgninger det siste året.

– Det er mange som sliter med å betale kontingene. Derfor har vi valgt å bruke ekstraordinære penger for at idrettslagene skal kunne inkludere enda flere i aktivitetene sine, sier hun.

Turid Kristensen er idrettspolitisk talsperson for Høyre. Foto: Leif Dahlen

Problemer flere steder hele landet

Høyres idrettspolitiske talsperson, Turid Kristiansen, sier økte kostnader for reiser ikke bare er et problem for nordnorske lag- og idrettsutøvere.

– Dette er et problem flere steder i landet. Både på Vestlandet og på Innlandet kan det være store reiseavstander – og kostnader, sier hun.

Samtidig understreker hun at utfordringen for nordnorsk idrett, med dyre flybilletter bør sees på:

– Jeg mener dette bør tas opp med kulturdepartementet, som bør gå i dialog med Idrettsforbundet, for å se om lagene i nord kan kompensere på noe vis, sier hun.

Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

Ap inviterer til møte

Den idrettspolitiske talspersonen i Ap ønsker først å gå i dialog med idretten i Nord-Norge:

– Jeg ønsker å invitere de tre idrettskretsene til et møte for å prate om den spesielle situasjonen idretten har i Nord-Norge, sier hun.

Styreleder i Troms idrettskrets, Inger Lise Brones, setter pris på invitasjonen fra Arbeiderpartiet.

– Jeg takker ja til invitasjonen fra Arbeiderpartiet, svarer hun på videreformidlingen fra NRK.

Bjørn-Viggo Larsen lover sine spillere at han skal få dem til NM i Møre og Romsdal uansett hva som skjer. Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

– Vi skal finne en løsning, og vi skal reise

Treneren på Finnsnes, Bjørn-Viggo Larsen, mener problemstillingen er felles for alle klubber i Nord-Norge.

Han peker på at kostnadene er størst for de store byklubbene som kanskje skal sende flere titalls spillere til NM.

– Spesielt er flyturen via Oslo kostbar.

Samtidig understreker han at laget hans er påmeldt. Om de så må låne penger av klubben, skal laget hans til NM i Ålesund i mars.

– Vi skal finne en løsning, og vi skal reise, lover han.