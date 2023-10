– I ytterste konsekvens må vi slå den nesten nye hallen konkurs.

Det sier Øistein Hansen, som leder Tromsø idrettslags (TIL) yngre avdeling.

Tromsøs eldste fotballag gir om lag 900 barn og unge breddetilbud i fotball og futsal, men sliter med den store utgiftsgaloppen som preger samfunnet.

Den nye innendørshallen Lerøyhallen er proppfull av barn og unge hver ettermiddag. Samtidig har utgiftene til drift og renter eksplodert.

– Vi har gått fra litt over 2 millioner årlig til om lag 4 millioner bare i driftsutgifter og renter, sier Hansen.

TIL fotografert da det ble lansert at deres nye innendørshall skulle hete Lerøyhallen. Lerøy har bidratt til sponsing av både bygging av hallen og for å eie navnet, men deres sjenerøse bidrag er likevel ikke nok til å drifte hallen, sier leder av TILs yngre avdeling, Øivind Hansen.

Doblingen av utgiftene har skjedd på bare ett år.

Nå håper han å sette i gang en debatt om hvem det er som skal ta kostnadene i å drifte slike investeringer.

Idrettsforbundet: Sparker ballen til myndighetene

Hansen får støtte av Norges idrettsforbund. Sylvi Ofstad er organisasjonssjef i Troms og Finnmark idrettskrets og sier TIL er langt fra de eneste som sliter med utgiftene.

– Det ligger et stort samfunnsansvar i å sørge for at barn og unge og voksne har anlegg til å drive aktivitet i. Vi har en klar melding til både nasjonale myndigheter, men også regionale og lokale.

– De er nødt til å se den store samfunnsverdien idrettslagene har tatt ved å bygge og drifte anlegg, og gi et driftstilskudd til disse, sier Ofstad.

Ofstad mener myndighetene bør støtte idrettslag som betaler fra egen lomme for å bygge idrettsanlegg.

Hun sier at dette er et problem for idrettslag over hele landet, og peker på at det i større grad et problem i distriktene.

I de store byene er langt flere offentlige idrettsanlegg som ofte er gjeldfri og derfor billig eller gratis for idrettslag å benytte seg av, men Ofstad.

– Idrettslagene våre her i Troms og Tromsø har i større grad enn ellers i landet tatt et stort samfunnsansvar for å bygge og drifte idrettsanlegg.

Øivind Hansen fra TIL er bekymret for utgiftsgaloppen deres breddeidrett sliter med. Han får støtte av Sylvi Ofstad fra idrettskretsen som sier andre lag og idretter også sliter med utgiftsøkningen i dyrtida. Foto: Ingrid Wester Amundsen

Hun ber politikere se hvor store konsekvensene kan bli dersom idrettslag ikke lengre har råd til å drifte idrettshaller.

– Hvis myndighetene mener at det at vi har frivillighet i Norge, at idrett er viktig for barn og unge og folkehelsa generelt, så bør de ta et større ansvar og sørge for at det er gode rammevilkår.

– Annen frivillighet har nok i større grad offentlige bygg til å drive sin frivillighet fra.

Fotball er den største barne- og ungdomsidretten i Norge, ifølge Norges Fotballforbund. Over 370 000 barn og unge deltar i en form for breddefotballaktivitet landet rundt. Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Utgiftene kan ikke skyves over på medlemmene

Hansen i TIL sier utgiftene på kort tid har blitt dramatisk, og at de snur alle steiner for å se hvordan de skal dekke det.

Klubben greier å dekke kostnadene for i år uten å måtte øke treningsavgiften, men fra og med neste år vil de få betydelige problemer med utgiftene dersom de ikke finner en bedre løsning.

– Vi klarer ikke som idrettslag å dekke dette gjennom salg av reklameskilt inne i hallen, eller vafler i kiosken. Det monner ikke.

– Vi er kjent med at andre klubber, både her i Tromsø, men også utover byens grenser, sliter i denne tida vi er inne i.

For idrettslaget står i en krevende problemstilling: samtidig som utgiftene til drift er doblet, har de aldri hatt så mange medlemmer som har slitt med å betale kontingenten.

– Vi er jo der at den ytterste konsekvensen er oppbud av hallen, altså konkurs, dersom vi ikke tilstrekkelig med midler til å drifte hallen. Så ærlig må vi jo være. Men vi håper ikke vi kommer dit.

Det er ikke bare fotballklubber som drifter idrettshaller. Også mange turnforeninger over hele landet sliter med å betale regninger for dyr drift av haller. Foto: Sigurd Steinum / NRK

Ulike løsninger i kommunene

Erlend Hanstveit (Ap), statssekretær i kultur- og likestillingsdepartementet, sier at idrettstilbud skal være tilgjengelig for flest mulig, avhengig av hvem de er og hvor de bor.

– Derfor bidrar staten når idretten selv bygger anlegg, både gjennom direkte tilskudd og momskompensasjon når anlegget er ferdigstilt.

Hanstveit viser til at det er opprettet strømstøtteordning for frivillig sektor, som er lik strømstøtteordningen for husholdninger.

– Dagens situasjon med økt kostnads- og rentenivå er utfordrende for veldig mange, både privatpersoner, bedrifter, frivilligheten og idretten.

– Dette er selvfølgelig noe vi er opptatt av. Som for privatpersoner er det viktig at idretten tar høyde for endringer i rentenivået når de tar opp lån og investerer i store prosjekter, sier Hanstveit. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Det er ulikt hvordan kommunene selv bidrar inn til den lokale idretten, sier Hanstveit.

– Det varierer i hvilken grad kommunen selv bygger og drifter idrettsanlegg selv, og i hvor stor grad idretten bygger anlegg.

– Mange kommuner lar idretten benytte kommunale anlegg gratis eller med lav leie. En del andre kommuner velger å yte tilskudd til idrettslagene.

Han mener at kommunene må finne løsninger som funker lokalt.

Sparebank1: Tar individuelle vurderinger

Å gi idrettslag eller andre foreninger som driver samfunnsnyttig arbeid bedre rentebetingelser, er ikke noen enkel løsning for bankene.

Stein Vidar Loftås, konserndirektør for kommunikasjon, samfunn og bærekraft i Sparebank1 Nord-Norge, sier at deres intensjon er at flest mulig skal kunne delta på fritidstilbud.

– Vi kan ikke gi særskilte rentebetingelser til hele grupper, men hvis idrettslag kommer til det punktet at de når grensen for hva de klarer å finansiere, er vi pliktig til å ta en samtale med de og en individuell vurdering for å se på løsninger.

Direktør i Sparebank1, Stein Vidar Loftås sier banken kan gi individuelle vurderinger av idrettslag som sliter med å få det til å gå rundt. Men han kan ikke love en generell rentenedgang for lag og foreninger. Foto: Petter Strøm

Han henviser også til at støtteordninger i regi av banken, som eksempelvis deres ordning Samfunnsløftet, er tiltak som kan avhjelpe klubber og foreninger som sliter.

Men denne ordningen støtter ikke ordinær drift, som er der skoen virkelig trykker for de fleste lagene. Men Loftås ser at flere søker i gråsonen av ordningens vedtekter.

– Det primære er å støtte aktiviteter som er bra for lokalsamfunnene. Hvordan støtten innrettes er selvsagt viktig, men det primære er å sørge for at de faktisk klarer å levere disse aktivitetene.

Ofstad fra Norges idrettsforbund møtte denne uken representanter for Sparebank1 for å gi innspill til hvordan bankene kan være behjelpelige med å lette på utgiftsbyrden til idrettslag.

Og Loftås utelukker ikke at det er mulig å forhandle seg til bedre renter for de som virkelig sliter:

– Å gi særskilte rentebetingelser for de som møter på store utfordringer er ikke helt uaktuelt for oss. Det må vi ta individuelle vurderinger av, sier Loftås.

Ordfører: – Et nasjonalt ansvar

Ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen (Ap), mener at dyrtiden vi nå står i, i likhet med pandemien, er en unntakstilstand.

– Nasjonale myndigheter burde på samme måte se om man kan kompensere deler av kostnadene til de som eier egne idrettsanlegg.

Tromsøs ordfører deler bekymringen til idretten om at det er blitt for dyrt å drifte idrettshaller. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Ordføreren deler idrettsforeningens bekymring, og mener dette er et nasjonalt anliggende da de fleste byer har en miks av kommunale haller og idrettslagseide anlegg.

Men de vurderer tiltak også på lokalt nivå:

– Vi ønsker å ta det opp til vurdering på neste kommunestyremøte, kanskje allerede i november, sier han.

Wilhelmsen mener problemet må håndteres som en unntaksvis tilstand, og ikke innføre noen permanente modeller.

– I en ideell verden skulle idretten ha drevet med idrett også skulle det offentlige eid anleggene. Men sånn er det jo ikke lengre.