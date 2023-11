Prisen for å sende ungene på fotballtrening, danseøving eller andre idrettstilbud, har blitt for høy for mange foreldre.

Det bekymrer Sebastian Henriksen, styremedlem i Norges idrettsforbund.

Sebastian Henriksen, styremedlem i Norges idrettsforbund, liker ikke utviklingen at flere barn hopper av idretten. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Flere grupper enn tidligere melder om at det er dyrt å være med på idrett, og sliter med å betale medlemskontingent og treningsavgift.

Hvorfor flere sliter med å betale for å ha ungene sine i idrett, tror Henriksen er en kombinasjon av dyrtiden og generelt høyt kostnadsnivå.

– Det er kostnader knyttet til idretten, det må vi ha et bevisst forhold til. Nå må vi legge listen så lavt som mulig så flest mulig barn og unge får delta, sier Henriksen.

Ikke dra på reiser

For å få ned kostnadene mener organisasjonssjef i Norges idrettsforbund i Troms og Finnmark, Sylvi Ofstad, at idrettslagene ikke kan prioritere reiser til treningsopphold eller turneringer.

– Det kan skapes masse glede å drive idrett der man trener og bor til daglig, sier hun.

Organisasjonssjef i Norges idrettsforbund i Troms og Finnmark, Sylvi Ofstad, sier idretten kan gjøre mer for å senke kostnader. Foto: Erik Waagbø / NRK

Ofstad mener at idretten selv må passe på hvilket kostnadsnivå de legger opp til.

– Nå må idrett drives så billig som mulig i nærmiljøet, sier organisasjonssjefen.

Flere grunner til å ikke droppe reiser

Til tross for en skral klubbkasse er turneringer verdt å prioritere. Det mener generalsekretær i Norway Cup, Pål Trælvik.

Generalsekretær i Norway Cup, Pål Trælvik, mener turneringer er viktig for å holde barn og unge i idretten. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Å dra på en stor turnering er en motivasjonskilde for å holde barn og unge lenger i idretten, sier Trælvik.

Frafallet blant barn i idretten blir yngre og yngre, sier han og peker på flere grunner til at å dra på turneringer hjelper for å holde barn i organisert idrett selv om det er kostbart.

Norway cup-sjefen mener det er viktig for lag å teste nivået sitt mot lag fra andre steder i landet.

– Spenningen i dette er å prøve seg mot de som er potensielt bedre. Når Lyn jenter 14 år møter Alta jenter 14 år, og jentene fra Alta vinner, så blir jo de blant Norges beste lag.

Norway Cup er verdens største turnering for barnefotball. I år deltok 2350 lag fra 30 ulike land. Foto: Javad Parsa / NTB

Ikke bare det sportslige er viktig når man deltar på turneringer, mener generalsekretæren.

– De som kommer til Norway Cup, kommer jo ikke fordi de tenker de skal vinne. De kommer for et sosialt arrangement, for å koble laget sammen og oppleve ting i fellesskap.

Frafall for både yngre og eldre spillere

Der Norway cup-lederen er bekymret for at de som faller fra stadig blir yngre, opplever basketklubben Tromsø Storm at det er flest eldre som har gitt seg den siste tiden.

– Vi opplever at en del eldre spillere gir seg nå.

Det sier styreleder i Tromsø Storm, Ellen Elverland.

Styreleder i Tromsø Storm, Ellen Elverland, opplyser at flere eldre spillere i basketklubben ikke har råd til å reise med laget. Foto: Tove Jensen / NRK

Hun tror det er nettopp reisene som gjør det for dyrt for dem å fortsette i klubben, siden eldre spillere oftere reiser med laget.

– Antagelig for å slippe stigmaet så gir de seg helt, for å slippe å forklare hvorfor de ikke kan være med på reisen.

Langsiktig gevinst for samfunnet

Å klare å ha en motivasjon som holder et barn i idretten en sesong til, kan gi store positive ringvirkninger, mener Trælvik.

– En 12-åring som hopper av idretten, trener ikke resten av livet. Mens en 19-åring som slutter, trener resten av livet.

Han sier at resultatet av manglende trening kommer ikke når du er 13, men det kommer når du blir 43, 53 og 63. Idretten gir store fysiologiske gevinster for samfunnet.

Jentene på kulturskolen holder seg aktiv gjennom danseøving. Her fra Kulturskolen i Tromsø. Foto: Erik Waagbø / NRK

– Idretten er en viktig del av det å holde skrotten i gang.

I det store bildet er det viktig å holde barna i idretten, mener Trælvik.

Det er en prioritering Sebastian Henriksen i styret til Norges idrettsforbund stiller seg bak.

– Veien til alt annet, som gjerne er negativt, er så mye kortere når man ikke er på kulturskole, på fotballbanen eller idrettsarenaen, avslutter han.