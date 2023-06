– Det skal ikkje vere sånn at ein held barn unna idretten på grunn av økonomi. Då synest eg nesten vi nærmar oss ei krise, seier Petter Northug til NRK.

Northug er til liks med den tidlegare lagkameraten sin Sjur Røthe bekymra for trenden som er på full fart innover norske idrettslag i desse dagar.

Ei kartlegging NRK gjorde tidlegare i mai viste at det no er ein auke av familiar som slit med å betale for idrettsaktivitetane til barna.

I ei slik dyrtid vi er inne i no, kan det ofte bli idretten som blir vald bort når desse familiane skal spare pengar.

Klubbleiarar frå rundt omkring i landet fortel NRK at dei merkar at fleire har problem med å betale medlemskontingentar og treningsavgifter, og derfor vel bort idretten.

Les også: Røthe bekymret for barneidretten: – Jeg får litt vondt i magen

Northug minnest då han sjølv var 14–15 år og såg jamaldra komme på skirenn med store skiparkar.

Sjølv måtte han nøye seg med to par.

– Økonomien i familien min var sånn at det var to par ski som var mogleg på den tida, seier han.

Er det for dyrt for barn å delta på idrett i Norge? Ja Nei Det varierer fra idrett til idrett Vis resultat

Og den meritterte skiløparen ser at pila har peika feil veg.

– Det har vorte litt utstyrsjag i langrenn. Og utstyret har vorte mykje dyrare. Det har vorte sko, stavar, ski, og alt som følgjer med. Då blir det ein økonomisk kamp for å vere med på dette køyret, dessverre, seier han.

– Det er ikkje sånn ein vil at det skal vere. Idrett skal vere artig og inkluderande. Det skal vere barneleik heilt fram til ein er junior, legg han til.

Bekymra

Oslo Idrettskrets ser også ein tendens om at fleire familiar ikkje har råd til å sende barna sine på trening.

No har dei spelt inn eit forslag til idrettstinget førstkommande helg. Dei meiner at særidrettane må sjå heilt konkret på reelle utgifter knytte til barneidretten for å dempe profesjonalisering i tidleg alder.

– Særidrettane må gå inn og sjå på eigen aktivitet og sjå på kva nivå eigen aktivitet ligg på ved å gjere det tydeleg i eigen organisasjon. Kva aktivitetsnivå skal 6-åringar ha? Kva treng 10-åringar? Kva treng 14-åringar? Desse tinga må særforbunda ta eit eigarforhold til, seier Marcela Bustos, styreleiar i Oslo Idrettskrets.

KREV KONKRETE TILTAK: Styreleiar i Oslo Idrettskrets Marcela Bustos.

Dyre straumprisar og høge renter har ført til at det har vorte mykje trongare for fleire hushald. Det viser seg også i idretten, der det på langt nær er ein idrett for alle, påpeikar Bustos.

– Sånn det fungerer i dag, med ein prisgalopp som eskalerer, så er det etter kvart sånn at vi ikkje snakkar om idrettsglede for alle. Det er idrettsglede for dei som har råd til å vere med å betale.

Samd i forslaget

Marco Elsafadi i Noregs idrettsforbund meiner til liks med Oslo Idrettskrets at idretten er i ferd med å prise seg ut. Han meiner forslaget frå Oslo Idrettskrets er bra på fleire måtar.

TRENG KUNNSKAP: Marco Elsafadi styremedlem i Noregs idrettsforbund meiner vi treng meir kunnskap om økonomiske barrierar i idretten. Foto: Ola Hana

– Både fordi ein får meir kunnskap om kva heilt konkret denne seksåringen som speler basket, kontra handball, kontra ishockey, treng. Og så vil ein sjå dei store prisforskjellane, der vi lettare kan gå inn og setje inn kirurgiske tiltak for å hjelpe til med å få ned dei økonomiske barrierane i dei ulike idrettane, seier han til NRK.

– Men det kan også synleggjere internt i idretten kven som er verstingane når det gjeld økonomiske barrierar. Eg tenkjer det i seg sjølv kan skape eit medvit og eit press på det særforbundet som faktisk må ta sitt ansvar på alvor. Vi veit litt, men vi veit ikkje nok.

Klubbane må vere tydelegare

Northug meiner klubbane må bli flinkare til å presisere at det finst utstyr å kjøpe brukt. Det finst også utstyr ein kan låne.

TRENG IKKJE DET BESTE UTSTYRET: Petter Northug meiner idrett skal vere leik og moro fram til junioralder. Foto: Martin Leigland / NRK

– Ein må ikkje føle at ungane dine skal ha det beste utstyret for å ta del i ei gruppe der kanskje andre har betre utstyr. Forklar dei heller situasjonen. Sånn er det. Idrett skal vere leik og moro. Sjå på andre idrettsstjerner som faktisk seier kor viktig leik og moro er fram til ein blir junior.

– Barn må få ta del i det sunne miljøet som blir skapt gjennom idretten og det sosiale som følgjer med rundt det, avsluttar Northug.