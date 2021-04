Ap er ikke lenger førstevalget for velgerne nordpå; Sp har gått forbi dem. Nå svarer Ap med en plan for å sikre grønn vekst i nord.

Bakteppet er at utslippene må kraftig ned – og eksporten fra andre næringer enn olje må opp.

Det kommer ikke av seg selv, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han vil ha en kraftig statlig innsats og gjøre nordområdene til Norges viktigste strategiske satsingsområde.

– Denne planen har en ambisjon for å sikre jobber og verdiskapning, der mer av verdiskapningen blir igjen i nord og kan sikre grunnlag for enda mer verdiskapning, sa Støre til NRK før lanseringen torsdag.

Fiskeværet Berlevåg i Finnmark kan få en stor industrisatsing hvis vindkraftverket får lov til å utvide.

Hydrogen og batterier

De ni punktene handler om kunnskap, klima, transport og bredbånd, sjømat, energi, reiseliv og romfart.

Ap trekker fram planene om batteriproduksjon i Mo i Rana og hydrogenfabrikk i Berlevåg som kroneksempler på grønn satsing.

– Lykkes vi med hydrogenproduksjon i Berlevåg, en liten kommune med 700 innbyggere, er det kanskje 50, 60 eller 70 arbeidsplasser i den kommunen. Det er interessante arbeidsplasser i industri og logistikk, og også noen knyttet til reiseliv og hotell, sier Støre.

På lanseringen i dag hadde Støre med seg tre stortingsrepresentanter fra Nord-Norge, blant dem Bjørnar Skjæran fra Nordland. Han mente åtte år med passiv næringspolitikk lå bak nedgangen i folketallet i nord.

– Vi vet at kuttene i formuesskatt har gått til folk sørpå. Det har ikke skapt en eneste arbeidsplass i Nord-Norge, sa Skjæran.

– Det eneste initiativet regjeringen har tatt, er å gjøre Bø i Vesterålen om til et slags Nord-Norges Monaco. Det skaper ikke mange nye jobber i Mosjøen eller Alta.

Oppdrettsnæringa i nord kan bli dobbelt så stor på bare ni år, mener Ap. Foto: André Bendixen / NRK

Dobbelt så mye oppdrett

Oppdrett møter økende lokal skepsis i Nord-Norge, men Ap mener det er rom for å doble verdiskapningen fra havbruk allerede innen 2030.

– Det er et viktig og hårete mål. Det skal vi nå med god politikk som tar for seg sameksistens mellom alle havnæringene, sa Cecilie Myrseth fra Troms.

Hun mener fiskeriene må få forutsigbare rammevilkår for å vokse videre.

I løpet av de siste årene er det blitt alt annet enn forutsigbart for fiskerinæringa, sa Myrseth.

Hun viste til den omstridte kvotemeldinga fra regjeringa, som ble behandlet rett før Riksrevisjonen kom med sin kritikk av fiskeriforvaltninga.

– Vi har fått en kvotemelding som har snublet på målstreken, og nå vet ingen hva man skal forholde seg til, sa Myrseth.

Ap lover en helt ny melding med rettferdig fordeling, der de har lyttet til kritikken fra Riksrevisjonen.

Kystflåten må få større trygghet for framtida, mener Arbeiderpartiet. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Unngår Alta-striden

Jonas Gahr Søre er klar på at Troms og Finnmark skal splittes hvis fylkestinget ønsker det – noe de allerede har slått fast at de gjør.

Han er motstander av tvang, men vil ikke ta stilling til om Alta skal tvinges til å være en del av Finnmark. Kommunen har allerede begynt å utrede en mulig overgang fra Finnmark til Troms i framtida.

Støre sier problemet er hypotetisk, og vil forholde seg til det fylkestinget vedtar i saken senere.

Nord-Norgebanen

Støre sier til NRK at en forlengelse av jernbanen til Tromsø ikke skal gå på bekostning av andre veiprosjekter eller fergetilbud.

– Det er det ikke grunn til å være urolig for. Det vi nå har bestemt, er at vi har et mål om å realisere jernbane i nord. Vi vil ha et beslutningsgrunnlag som er solid og kan vurderes i sammenheng med nasjonal transportplan.

Planen for Nord-Norge er den første fra Ap, og de andre regionene følger etter tur.

Én ting vil Ap-lederen ikke si noe om: Hva satsingen vil betyr i kroner og øre.

– Det er de enkelte budsjettene som gjelder, og vi må gjennomføre det i tråd med handlingsrommet vi får, sier Støre til NRK.

Høyre: Luftige mål, lite politikk

Høyres førstekandidat i Finnmark, Vetle Langedahl, har lest planen fra Ap.

– Ap har mange fine mål, men lite politikk for å nå dem. Det er mange vage formuleringer, sier Langedahl til NRK.

– Lite konkret fra Ap, sier Høyres Vetle Langedahl. Foto: Høyre

– Det er mye jeg absolutt kan være enig i, som å styrke den desentraliserte utdanningen. Ambisjonen om å doble verdiskapningen fra havbruk er spennende, men de sier ikke så mye konkret om hvordan, sier Langedahl.

Langedahl mener også Støre burde vært ærlig om hva jernbane vil fortrenge.

– Jeg reagerer på at han sier det ikke er grunn til å være urolig for andre prosjekter, før han så til slutt sier at det er budsjettene som gjelder. Det er noe som må vike for at det skal bli en realitet.

Han mener Støre skygger unna de vanskelige spørsmålene om regionreformen.

– Det er overhodet ikke hypotetisk når Alta, Loppa og Kautokeino har sendt signaler om at de vil bytte fylke. Nå må Støre vurdere om han skal stå ved retorikken om å lytte til lokalbefolkningen eller om han skal tvinge dem, sier Vetle Langedahl.