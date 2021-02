Oppløsning av nye storfylker som Troms og Finnmark og Viken blir trolig en av de store kampsakene fram mot stortingsvalget i september.

– Vi vil se hva som er best for oss, sier Alta-ordfører Monica Nielsen (Ap).

Finnmarks største by med drøyt 20.000 innbyggere kan bli en del av Troms fylke ved en eventuell fylkesoppløsning.

Det tar både ordfører Nielsen (Ap) og Odd Erling Mikalsen (Frp) til orde for.

– Troms har hatt en veldrevet økonomi, med flere hundre millioner på bok. Dette i kontrast til Finnmark, som tilnærmelsesvis har vært et konkursbo hvor fylkespolitikerne har brukt penger på alt mulig annet enn helse, skole og samferdsel, sier Mikalsen.

Alta kommune grenser mot Troms, og tanken er dermed å rett og slett flytte den gamle fylkesgrensa om det blir aktuelt.

Ordfører Monica Nielsen (Ap) og Odd Erling Mikalsen (Frp) ser ikke bort fra at de vil ta Alta med til Troms dersom fylkene oppløses. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

– Egoistisk tankegang

I en folkeavstemning i 2018 svarte 87 prosent av de spurte i Finnmark nei til å bli en del av Troms fylke. Dette hjalp lite. 1. januar 2020 var sammenslåingen et faktum.

Nå er det imidlertid tent et håp for dem som ivrer for skilsmisse. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er klare til å la fylkene gå hver til sitt allerede til høsten.

Skulle det bli regjeringsskifte, kan det dermed ligge an til løsrivelse.

Alta-politikernes frieri til Troms ved en reversering har imidlertid ikke falt i like god jord overalt.

Politikere i Alta mener Alta vil være bedre tjent med å være med i Troms fylke, enn i Finnmark, ved en oppløsning av regionen. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Ronald Wærnes, ordfører i Båtsfjord (Sp) sier han opplever utspillet fra Alta-politikerne som trist og egoistisk.



– Man kan velge å se humoristisk på dette. Men jeg lar meg ofte forbløffe over at Alta opptrer som en litt furten storebror. Jeg synes de kan oppføre seg som en stor og kraftig by i Finnmark, og jeg klarer ikke helt å skjønne hvorfor de ønsker å bli en lillebror i et nabofylke.

Ordfører i Båtsfjord, Ronald Wærnes (Sp), synes Alta opptrer som en furten storebror. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Wærnes ber Alta-politikerne vise mer storsinn og omsorg for resten av Finnmark.

– Jeg synes Alta-politikerne har en egoistiske tankegang. Hvis man er ansvarlig, så bør man se på hva som gagner Finnmark, et fylke som de tross alt har tilhørt i uminnelige tider.

Den første som åpent tok til ordet for at Alta bør bli en del av Troms, var Senterpartiets varaordfører i finnmarks-byen.

– Trenger Alta

Litt lenger nord, i Hammerfest, rynker også ordfører Marianne Siversten Næss (Ap) på nesa over Alta-politikernes standpunkt i denne saken.

– Jeg håper Alta fortsatt er en del av Finnmark når sammenslåingen oppløses. Alta er en stor motor som vi trenger, sier hun.

Sivertsen Næss peker på at alle i Finnmark er viktige.

– Vi trenger også et sterkt Vadsø, og vi trenger arbeidsplasser og bosetting langs hele kysten. Så jeg tror vi alle sammen, også Alta, tjener på at vi står sammen som Finnmark.

Ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss (Ap) håper ikke Alta gjør alvor av planene. Foto: Allan Klo / NRK

– Burde innlemmes i Oslo

I kommentarfeltet til NRK Finnmarks Facebook-side har også folk engasjert seg i saken.

De fleste kommentarene er fra andre steder i fylket, som ønsker Alta lykke til på reisen.

En mann skriver:

På vegne av hele Finnmark; helt enig ...

En annen melding lyder:

Så stor og viktig som Alta er (i egne øyne), burde de innlemmes i OSLO.

Monica Nielsen (Ap) og Odd Erling Mikalsen (Alta Frp) holder imidlertid begge fast på at Alta bør vurdere å forlate Finnmark.

– Dersom det blir en oppdeling av Troms og Finnmark vil det bli en debatt i Alta. Det er fordeler og bakdeler med begge deler. Det handler om hvor det er best for oss å være, sier Nielsen.

Hun sier at de vil ta med innbyggerne på råd og ikke ta noen forhastede avgjørelser basert på følelser.

– Vi må ha en kunnskapsbasert debatt der vi ser på helse, samferdsel og ikke minst det videregående tilbudet til elevene, sier Nielsen.

Odd Erling Mikalsen sier at Frps standpunkt er at de ønsker hele fylkeskommunen avviklet.

Men som en god nummer to vil han altså ta innbyggerne i Alta med til Troms, hvis det blir aktuelt.