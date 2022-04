– Det er utrolig hyggelig å være tilbake på Svalbard. Vi trives veldig godt her, sier kronprins Haakon.

Som sammen med kronprinsesse Mette-Marit er på offisielt svalbardbesøk.

Kronprinsparet skal oppholde seg i Longyearbyen og omegn i tre dager. Der skal de møte lokalbefolkningen, institusjoner og myndighetene på øygruppen.

Men krigen i Ukraina gjør at turen også har et alvorlig bakteppe. Spesielt med tanke på at Svalbard er et multikulturelt samfunn.

Her har ukrainere og russere bodd tett på hverandre i mange år – og gjør det fortsatt.

Kronprinsessen er klar på at situasjonen i Europa er alvorlig, og kanskje ekstra komplisert på Svalbard.

– Vi er opptatt av at vi fortsatt skal kunne møte både russere og ukrainere med vennlighet og respekt, og det tror jeg folk på Svalbard også er, sier hun.

– Samtidig er det også veldig viktig at vi står sammen med Ukraina, og støtter de når det skjer så forferdelige ting i hjemlandet deres.

Krigen i Ukraina ble tema da kronprinsparet møtte pressen på Svalbard. Foto: Jannicke Mikkelsen /

Tror svalbardsamfunnet er godt rustet

Både kronprinsen og kronprinsessen tror innbyggere på Svalbard er ekstra godt rustet til å stå i en meget vanskelig situasjon.

– Folk på Svalbard er vant til å leve side om side, på tvers av kulturer. Av den grunn tror jeg de er godt rustet til å håndtere forskjellige bakgrunner og perspektiver, sier kronprinsen.

– Men det som skjer i Ukraina er selvfølgelig noe som gjør at det oppstår situasjoner som kan være vanskelig å finne ut av.

Kronprinsparet har ingen planer om å møte verken ukrainere eller russere. De poengterer at målet med turen var å bli bedre kjent med det norske miljøet.

– Det er viktig for oss å gjøre det vi pleier. Det er blant annet å besøke ungdomsmiljøene her. Samtidig er det ikke helt utenkelig at vi møter på russere eller ukrainere siden mange bor her på Svalbard, med det er ikke et uttrykt ønske, sier kronprinsessen.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit satte pris på å få møte ungdomsmiljøene i Longyearbyen, til tross for at krigen i Ukraina stjeler litt av fokuset. Foto: Jannicke Mikkelsen

Skredhistorie gjorde inntrykk

Onsdag fikk kronprinsparet også høre historien om skredet som gikk i 2015. Et skred som har satt dype spor i lokalsamfunnet.

Historien gjorde tydelig inntrykk på kronprinsparet.

– Dette viser sårbarheten til de som lever så tett på voldsomme naturkrefter, men også den kraften som ligger i lokalsamfunnet: De bygger opp igjen og gjør de tiltakene som er nødvendig for å sikre bebyggelsen og menneskene som bor her, sier kronprinsen.

Både kronprinsen og kronprinsessen har forståelse for at de som bor her kan føle på en ekstra redsel, når det går store skred med korte mellomrom.

– Men vi er veldig glad for at det jobbes iherdig med å få på plass god skredsikring, slik at befolkningen kan bli litt tryggere, sier kronprinsessen.

Hun berømmer innbyggerne som gjør dette i fellesskap.

– Menneskene som bor her er veldig fine folk og noen skikkelige tøffinger, som virkelig står sammen når de møter kriser.

Kronprinsparet fikk møte Elke Morgner og Malte Jochman som ble rammet av skredet på Svalbard i 2015. Foto: Jannicke Mikkelsen

– Ikke lyst å dra hjem igjen

Kronprinsparet har besøkt Svalbard ved flere anledninger, og har fått et veldig godt inntrykk av både naturen og innbyggerne.

– Det er et utrolig fascinerende sted å være, med den kraftfulle naturen som er her. I tillegg er det så utrolig mange interessante folk som er her. Det er et fascinerende samfunn, og rausheten til folket er veldig spesiell, sier kronprinsen.

Kronprinsparet har et tett program på turen. Her er Kronprins Håkon på omvisning sammen med aktører fra reiselivet på Svalbard. Foto: Jannicke Mikkelsen

Kronprinsessen trekker frem hvordan innbyggerne sammen skaper et godt lokalsamfunn.

– De som er her er opptatt av å bidra til lokalsamfunnet og inkludere hverandre, også er naturen helt fantastisk, sier hun.

– Derfor kommer vi hit så ofte, og derfor har vi heller ikke lyst til å dra hjem igjen.