Mandag til tirsdag besøker kronprins Haakon den multinasjonale militærøvelsen Cold Response som foregår i Sørøst-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge. Besøket startet på Skoglund leir i Bjerkvik i Narvik, hvor svensk-finsk brigade har sitt hovedkvarter.

– Dette er en stor operasjon som foregår både til vanns, på land og i lufta med mange nasjoner som er med. Det er viktig for Norge at vi øver på dette. Det er spennende å se alt de får til, sa kronprinsen da han møtte pressen mandag ettermiddag.

Den norske militærøvelsen startet 14. mars og over 30.000 soldater fra 27 land deltar. Øvelsen foregår på bakken, i lufta og til sjøs.

Det er den største norske militærøvelsen på flere år. Og skjer samtidig som Russland har invadert Ukraina.

– Dette er en øvelse som er planlagt lenge. Det er en norsk øvelse hvor Nato-allierte og andre land er invitert til å være med. Det er et alvorlig bakteppe, men en type øvelse som vi ville gjennomført uansett, sa kronprinsen.

Han la til at Ukraina-krigen legger et alvorlig preg på øvelsen, men at den gjennomføres som plangt.

Kronprins Haakon har tidligere uttrykt ønske om at han vil ut i felt under besøket. Foto: Pål Hansen / NRK

Flystyrt i Beiarn

Fredag styrtet et amerikansk militærfly i Beiarn i forbindelse med øvelsen. De fire amerikanerne om bord omkom i ulykken.

– Det var en tragisk ulykke som vi alle selvsagt skulle vært for uten. Det er en viss risiko i operasjonene som gjøres, selv om dette er en øvelse. Man prøver hele tiden å gjøre det så sikkert ssm mulig, men dessverre kan det skje ulykker, sa kronprins Haakon.

Han sier at øvelsen fortsetter med noen tilpassninger, og at Forsvaret nå har tett kontakt med amerikanerne.

Søndag ble kriminalteknikere fra politiet, Havarikommisjonen og representanter fra det amerikanske Forsvaret fraktet inn i området med snøskuter.

Ferdskriveren, som har i oppgave å loggføre all data før og under en ulykke, har blitt hentet ut av flyvraket.

Krigen i Ukraina

Russland var invitert til å observere øvelsen, men takket nei.

– For Norge er en av bærebjelkene i forsvarspolitikken Nato-samarbeidet. Da er det viktig at våre allierte kan deploere her og støtte oss. Da er det viktig å øve på det, og det er det vi nå gjør i Cold Response. Dette samarbeidet er viktig for oss, sa kronprinsen.

Han trakk frem samarbeidet med Finland og Sverige, som han besøkte på Skoglund leir i Bjerkvik.

– Det er viktig å si at vi skal øve, samtidig er det viktig å poengtere at dette er en defensiv øvelse. Vi øver på å forsvare norsk territorium, det er det Cold Reponse handler om.

Kronprins Haakon skal besøke de militære styrkene som deltar i Cold Response fra mandag til tirsdag. Her er han sammen med Christine Langøen, sjefselev på «KNM Skjold». Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Skal møte militære styrker

Kronprinsen skal besøke avdelinger fra forskjellige nasjoner i løpet av de to dagene i øvingsområdet.

Der vil han bli presentert for militære styrker som representerer både sjø-, luft, og landstyrker.

Det er Kong Harald som er øverstkommanderende i Forsvaret. Kronprinsen overtar tittelen når han blir konge.

Til stede under besøket er også sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Yngve Odlo, og sjef for Forsvarsstaben, viseadmiral Elisabeth Natvig.

Natvig erstatter Forsvarssjef Eirik Kristoffersen som er smittet av korona.

Mandag formiddag var også Sveriges statsminister Magdalena Andersson på besøk hos Skoglund leir.

Hun besøkte de svenske styrkene som er med på øvelsen.