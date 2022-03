Russland takket nei til å være til stede under Nato-øvelse

Om lag 30.000 soldater fra 27 nasjoner har meldt seg på «Cold Response».

Det skjer samtidig som Russland har gått til krig mot Ukraina.

Likevel var Russland invitert av Norge til å observere øvelsen, slik de pleier å være under store Nato-øvelser.

– Det er viktig for å være transparente og være tydelige på at dette er en øvelse med defensive formål, sier generalløytnant Yngve Odlo, som er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Ved de siste store vinterøvelsene i Norge har Russland deltatt som observatør, men denne gangen har de avslått invitasjonen.

– De har meldt tilbake at de ikke kan delta. Det får vi respektere.

Skulle ønske russerne kom

– Handler det om krigen i Ukraina?

– Det må du nesten spørre russiske myndigheter om, svarer Odlo, som selv gjerne skulle ha sett at russerne takket ja til invitasjonen.

– Jeg mener helt personlig at vi som har et mandat om å utøve vold på statens vegne er åpne om hva vi gjør. Sånn sett hadde jeg gjerne sett at russerne hadde tatt seg tid til å komme og observere. Vi har ikke så mye skjule rundt dette.

– Hadde det ikke vært bedre om Norge skapte en avstand ved å ikke invitere Russland?

– Jeg har stor forståelse for sanksjonene Norge innfører. Jeg skjønner også at mange nordmenn ønsker å distansere seg fra det Russland gjør. Men det er viktig å være åpen også overfor våre opponenter.

Hindre krig

FOH-sjefen er klar på at det viktigste de nå gjør er å ha kontroll i nordområdet og hindre at det blir krig. Derfor er det også viktig å unngå misforståelser.

– Hvordan gjør dere det?

– Det er å vise at vi har ingen offensive intensjoner. Vi skal forsvare det som er vårt. Til det trenger vi støtte fra allierte og Nato. Det gjør vi daglig også gjennom Cold Response. Det er viktig å kommunisere at dette er defensivt og er ingen trussel mot noen andre.

Største øvelse på mange år

Nato-øvelsen Cold Response, forkortet til CR22, skal skje i mars og april. Forberedelsene til øvelsen kom i gang allerede på slutten av fjoråret.

Det blir den største Nato-øvelsen siden øvelsene under den kalde krigen tok slutt på 80-tallet.

– En normal Cold Response øvelse hadde tidligere 15.000–18.000 mannskaper involvert. Øvelsen nå vil ha 30.000 til 35.000 mannskaper involvert. Da er også de som er til sjøs, i lufta og de som forbereder øvelsen på hjemmebasene inkludert. sa oberstløytnant Ivar Moen til NRK i januar.

Øvelsen vil foregå i Sørøst-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge.

Her vil øvelsen foregå: Ekspandér faktaboks Øvelsen vil foregå Sørøst-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge. Hovedvekten av aktiviteten i sør vil være rundt Rena, Elverum, Flisa, Sessvollmoen og Jørstadmoen. I Midt-Norge blir aktiviteten stort sett i Fosen-området (Brekstad – Bjugn), men også noe rundt Stjørdal i forbindelse med transport av materiell. I nord vil aktiviteten i all hovedsak foregå mellom Nordkjosbotn og Narvik, både langs E6 og kysten. I tillegg vil det være øvingsaktivitet knyttet til CR 22 i Bodø og på Porsangermoen. Kilde: Forsvaret.no.

Det britiske hangarskipet «HMS Prince of Wales» leder Natos High Readiness Force og vil delta i øvelsen sammen med sine støtteskip.

Det samme vil det amerikanske hangarskipet USS «Harry Truman». Her er allerede den norske fregatten KNM Fritjof Nansen et av støttefartøyene til hangarskipet.

USS «Harry Truman» har med 5–6 eskortefartøyer, KNM «Fritjof Nansen» er et av disse, og har som oppgave å blant annet beskytte hangarskipet mot luft-, overflate- og undervannstrusler.