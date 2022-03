Siste:

Ferdskriveren er funnet ifølge Havarikommisjonen.

De omkomne amerikanske soldatene hentes ut i kveld.

– Vi får bistand fra Forsvaret til å transportere dem til Bodø med helikopter nå, det bekrefter innsatsleder Kristian Vikran Karlsen på pressekonferansen i kveld.

– Arbeidet har gått bra, men det har vært krevende. Men de har fått ut de omkomne, det har vært førsteprioritet.

Sea King har landet i Beiarn. Foto: Synnøve Fallmyr / NRK

Fire amerikanske soldater som deltok på øvelsen Cold Response, omkom da et amerikansk militærfly styrtet i Gråtådalen i Beiarn fredag kveld.

Dårlig vær gjorde at soldatene ikke kunne hentes ut lørdag. Søndag morgen var imidlertid været mye bedre. Og skredekspertene til Forsvaret anså at det var trygt å ta seg inn til området.

I dag har kriminalteknikere fra politiet, Havarikommisjonen og representanter fra det amerikanske Forsvaret blitt fraktet inn med snøskuter. Og etter grundig dokumentasjon og undersøkelser på stedet, er det nå klart for å frakte de omkomne amerikanerne ut av åstedet.

HENTER DE OMKOMNE: Et Sea King helikopter blir sendt inn i området for å frakte ut de omkomne. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Det har vært en mer tidkrevende prosess enn man i utgangspunktet planla, sa innsatsleder Kristian Vikran Karlsen på en pressekonferanse tidligere i dag.

Så langt er etterforskningen blitt ledet av norsk politi i samarbeid med amerikanerne. Nå varsler amerikanske myndigheter at de vil overta ledelsen i etterforskningen, ifølge VG.

Funnet styringsboks

Havarikommisjonen bekrefter til NRK at de har hentet ut «den svarte boksen»

De såkalte svarte boksene er ikke svart, men oransje for at de skal ses tydelig i et flyvrak.

Boksen har som oppgave å loggføre all data før og under en ulykke. Når de hentes opp, er det mulig å danne seg et klarere bilde av hva som egentlig har skjedd.

– Vi har funnet den svarte boksen, og den er under vår kontroll. Den vil være helt vesentlig for våre undersøkelser, sier Mats Torbjørnsson Havariinspektør.

Den svarte boksen gir blant annet informasjon om flyets fart og høyde.

300 meter søkeområde

Det var fredag kveld at det amerikanske militærflyet av typen MV-22B Osprey ble meldt savnet klokken 18.26, etter at det ikke landet i Bodø som planlagt.

Flyet tilhørte avdelingen 2nd Marine Aircraft Wing i U.S. Marine Corps. Skvadronen flyet tilhører holder til ved Camp Lejeune i delstaten North Carolina.

Det ble satt i gang søk med Orion og Sea King, som lokaliserte flyet i Gråtådalen i Beiarn, drøye to timers kjøretur sør for Bodø.

POLITI OG FORSVAR PÅ PLASS: I Beiarn er det en rekke tjenestemenn som nå jobber med å hente ut de omkomne, Foto: Sunnøve Sundby Fallmyr / NRK

Kraftig uvær og stor snøskredfare gjorde imidlertid at letemannskapene fra Røde Kors og politiet måtte trekke seg ut av området. Lørdag morgen bekreftet politiet at fire soldater var omkommet.

Etter en strabasiøs leteaksjon i kraftig uvær ble flyvraket og de omkomne funnet. Leteområdet anses for å være rundt 300 meter.

Etterforskerne som har vært inne i området i dag, har brukt en halvtime på skuter og gått siste kilometer til fots, enten med truger eller ski.

Det har vært dyp snø og svært utfordrende terreng, opplyser politiet om.