På grunn av snøskred vil vegen inn til Hammerfest være stengt frem til tirsdag morgen.

Ifølge Statens vegvesen vil det gjøres nye vurderinger på Rv. 94 Kvalsund bru - Hammerfest og Rv. 94 Leirvik i Hammerfest klokka 09:00.

Meteorologisk institutt melder at det ventes lokal snøfokk i deler av Nord-Troms og Finnmark på mandag.

I det gule farevarselet står det at det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i vegbanen. Kolonnekjøring kan bli innført og veger kan bli stengte på kort varsel.

Bommen på E69 og Nordkapptunnelen var satt ned på mandagsmorgen på grunn av uvær. Foto: Statens vegvesen

Dette gjelder:

E69 Repvåg–Nordkapptunnelen. Kolonnekjøring.

E69 Skarsvåg–Nordkapp: Stengt på grunn av uvær. Ny vurdering klokka 08:00 tirsdag.

E69 Normanset–Skipsfjord: Kolonnekjøring.

Rv. 94 Kvalsund bru - Hammerfest: Stengt, ny vurdering 09:00, tirsdag.

Rv. 94 Indrefjord–Saragammen er stengt på grunn av snøskred. Ny vurdering klokka 19:00.

Fv. 98 Ifjordfjellet: Kolonnekjøring.

Fv. 889 Snefjord - Havøysund i Måsøy: Stengt på grunn av skredfare og uvær. Ny vurdering tirsdag klokka 11:00.

Fv. 882 mellom Sørvær og Breivikbotn: Kolonnekjøring.

Fv. 882 Hasvik ferjekai – Breivikbotn er stengt på grunn av oppryddingsarbeid. Det er forventa at kolonnekjøring starter klokka 09:00.

Fv. 888 Bekkarfjord–Hopseidet: Kolonnekjøring.

Fv. 888 Mehamnelv bru – Mehamn: Kolonnekjøring

Fv. 889 Kokelv – 889 Snefjord er stengt på grunn av uvær. Ny vurdering tirsdag klokka 06:00.

Fv. 889 Havøysund bom – Snefjord er stengt på grunn av snøskred og fare for snøskred.

Fv. 894 Kjøllefjord – Mehamnelv bru: Kolonnekjøring fra klokka 12:30.

Fv. 8024 Akkarfjordbotn – Finnelv er stengt på grunn av snøskred. Ny vurdering klokka 09:00.

Fv. 8026 Hønsebyhamn–Kjerringholmen er stengt grunnet snøskred. Ny vurdering tirsdag klokka 12:00.

Fv. 8026 Akkarfjord–Strømsnes er stengt på grunn av uvær.

Fv. 8026 (ferge) Ferjestrekningen Akkarfjord-Kjerringholmen er innstilt.

Det er manuell dirigering ved Ailegastunellen i Alta. Ventetida er omtrent 30 minutter og arbeidet beregna avslutta klokka 21:00 i kveld.

Ellers meldes det som snøfokk og dårlig sikt på flere steder. Vegvesenet ber også sjåførene om å være oppmerksomme på dyr i vegen, spesielt rein og elg.

Det ble sendt ut et gult farevarsel for snøfokk på søndagsettermiddag i deler av Troms og Finnmark. Foto: Meteorologisk institutt

Gule farevarsel i Finnmark

Ifra Hekkingen til Slettnes er det sendt ut et gult farevarsel for kuling i Finnmark.

I varselet til Meteorologisk institutt står det at det kan hende det blir lokalt liten storm.

Det er sendt ut et gult farevarsel for ising av skip. Det gjelder i utsatte kyst- og fjordstrøk i Vest-Finnmark.

I deler av Nord-Troms og Vest-Finnmark ventes det snøfokk. Det på grunn av kraftig vind og nysnø på bakken.

Ha med riktig utstyr i bilen

Politiet i Finnmark skrev på Facebook før helgen at det har vært mye kaldt og dårlig vær i Finnmark i det siste. Det har resultert i utforkjøringer og stengte veger.

– Vi ønsker å minne alle på at været endrer seg for her i nord og det er viktig å ha med seg nok utstyr til å klare seg i kulden dersom uhellet skjer, skriver politiet på sosiale medier.

De anbefaler folk å ha med seg tykke klær, lommelykt, isskrape, startbooster, en sammelggbar spade, pledd, førstehjelpsskrin, enkel mat og drikke i bilen.