Kraftig økning i sykefravær etter koronautbruddet

I januar og februar var det legemeldte sykefraværet omtrent på samme nivå som i fjor, med en relativ mild influensasesong.

Men i begynnelsen av mars, da de første tilfellene av covid-19 ble oppdaget i Norge, begynte antallet nye sykefraværstilfeller sakte å øke.

Ifølge nye tall fra Nav var det totale sykefraværet på 7,3 prosent i 1. kvartal i år. Det egenmeldte er 1,2 prosent, og det legemeldte er 6,1 prosent.

Det tilsvarer en økning på 5,9 prosent i det egenmeldte fraværet, mens det legemeldte fraværet økte med 11,4 prosent.

Det er typiske luftveisdiagnoser som står for store deler av økningen. Korona-diagnosen, hoste, forkjølelse og ulike former for karantenediagnoser er mye brukt, ifølge en pressemelding fra Nav.

Legemeldt sykefravær fordelt på landsbasis 1.Kvartal 2019 2020 Endringsprosent Landet 5,5 6,1 11,4 Agder 5,6 6,4 14,5 Innlandet 6,0 6,8 13,3 Møre og Romsdal 5,8 6,3 9,0 Nordland 6,4 7,0 9,1 Oslo 4,5 5,1 13,5 Rogaland 4,8 5,4 11,7 Troms og Finnmark 6,1 6,8 12,5 Trøndelag 5,7 6,3 10,4 Vestfold og Telemark 5,7 6,3 10,8 Vestland 5,5 6,1 11,4 Viken 5,6 6,2 10,6

Sykefraværet blant menn og yngre økte mest

Det er menn under 30 år som har den kraftigste økningen i sykefraværet, og koronarelaterte diagnoser står for omtrent hele økningen i sykefraværet.

For menn i 30-årene økte sykefraværet med omtrent 18 prosent, og for de elde aldersgruppene var økningen rundt 10 prosent.

For kvinner økte også sykefraværet mest for de yngste. For kvinner under 30 år økte sykefraværet med 12 prosent, og koronarelaterte diagnoser sto for omtrent 70 prosent av økningen. I de andre aldersgruppene var økningen på mellom sju og ni prosent.