Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det har vært en voldsom veksten i permitterte og arbeidsledige etter regjeringen innførte en rekke strenge tiltak for å begrense koronasmitten. Norge har gått fra å ha arbeidsledighet på historisk lave nivåer, til at 15,4 prosent av arbeidsstyrken er registrert som arbeidsledige.

– Det gjør veldig inntrykk at vi er i den største ledighetssituasjonen siden andre verdenskrig, sier statsminister Erna Solberg.

Tirsdag var 291.000 personer registrert som arbeidsledige hos Nav. I tillegg var 129.000 registrert som delvis arbeidsledige.

Sykdomsfravær med påvist eller mistanke om korona 35 526 total 221 nye i går Graf fra 8. mars Arbeidsledighet Helt ledige i norge 291 055 total 9 579 færre siste uke Graf fra 3. mars Dagpenger ved permittering Innsendte søknader 328 933 total 4 221 nye i går Graf fra 9. mars Kilde: Nav

– Vanskeligere å få jobb

Arbeidsledigheten er klart høyst for de mellom 20 og 24 år, med en ledighet på 16,7 prosent per 7. april, ifølge Navs tall.

Statsministeren sier hun er vel så redd for dem som er over 50 år, hvor ledigheten lå på 7,6 prosent for de mellom 50 og 60 og 7,6 prosent for de over 60.

– Hver eneste runde vi har hatt med stor arbeidsledighet har resultert i at noen ikke kommer tilbake til arbeidslivet igjen. Det har stort sett vært godt voksne som har pensjonert seg tidligere enn de selv kanskje har ønsket, sier Solberg.

BEKYMRET: Ved tidligere hopp i arbeidsledigheten har den eldre garde hatt størst problemer med å komme tilbake i arbeid. Det bekymrer statsminister Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Les også: Slik rammer koronaviruset norsk økonomi

– God grunn til å bekymre seg

Det er god grunn til å være bekymret for eldre arbeidstakere som mister jobben på grunn av koronakrisen. Det sier Steinar Holden, som er leder på Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

– Det blir vanskeligere å få jobb dess eldre man er. Så det er god grunn til å bekymre seg for eldre arbeidstakere som mister jobben på grunn av koronakrisen. Særlig hvis dette blir langvarig.

DELER SYN: Økonomiprofessor Steinar Holden trekker frem de eldste og yngste som sårbare, når det kommer til mulighetene for å komme tilbake etter perioder med høy arbeidsledighet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Holden trekker også frem de yngste er sårbare for å ikke komme seg tilbake i arbeidslivet. Solberg sier at det er den gruppen som regjeringen skal jobbe hardest for å forhindre at de faller ut av arbeidsmarked.

– De unge har jeg stor tro på at vi skal ha gode tiltak på å tilbake og ut igjen i arbeidslivet, sier statsministeren.

– Men jeg tror at utfordringen kan bli at det blir litt for mange som tenker at «nå skal jeg pensjonere meg», og «vi trenger jo ikke alle hender fremover» og at flere voksne ender opp med å gå ut av arbeidslivet.

– Alvorlige konsekvenser

Holden var leder for ekspertutvalget som har sett på de økonomiske konsekvensene av tiltakene mot koronaviruset. Han sier det er som ventet at ledigheten øker dramatisk med de kraftige tiltakene som er gjort.

– Myndighetene har innført omfattende kompensasjonsordninger, men hvis tiltakene varer over lang tid vil det likevel få alvorlige konsekvenser for noen bedrifter og noen arbeidstakere.

Arbeidsledighetstallene inkluderer alle som har søkt om dagpenger på grunn av permitteringer. Det gir statsministeren håp.

– Det betyr at de forhåpentligvis kan komme tilbake til jobben. Men det er jo også avhengig av alle de andre tiltakene vi har gjort som koster mye penger av statsbudsjettet, og at markedene tar seg opp.