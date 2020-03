– Hvor lang tid tar det før søknaden om dagpenger blir lagt inn i Nav-systemet og blir godkjent slik at man kan sende meldekort?

– Et kriterium for å få dagpenger er å sende meldekort. Man skal rapportere hva man har gjort de siste 14 dagene. Det er dette som er utgangspunktet for utbetalingen. Hvis man ikke sender meldekort kan de ble deaktivert som arbeidssøker. Vi mottar søknaden med en gang hvis den er sendt digitalt. Nå er det vanskelig å si noe om hvor lang tid behandlingen vil ta. Man må belage seg på at det vil ta en god stund. I denne perioden har vi fått flere søknader enn vi gjorde i hele 2009, sier rådgiver Marie.

– Kommer det til å ta flere måneder før man får utbetalt dagpenger?

– Det har vi ikke noe godt svar på, sier Carmen.

– Når kommer det et system for dagpenger for selvstendig næringsdrivende?

– Vi vet ikke helt. Det er mye som er uavklart der. Vi forstår at det er en uavklart situasjon. Man kan sende inn en søknad om dagpenger og få saken sin vurdert uansett. Vi vet ikke om det blir en ny søknad eller om de må søke om dagpenger. Det man kan gjøre er å sende inn en søknad om dagpenger og skrive inn i tilleggsopplysninger at man er selvstendig næringsdrivende. I tillegg er det å melde seg som arbeidssøker.

– Hva med studenter som ikke kan få studiestøtte fra lånekassen og likevel er fulltidsstudenter med jobb ved siden av, og nå er permittert?

– I utgangspunktet får ikke fulltidsstudenter dagpenger under permittering. De kan selvfølgelig sende inn en søknad og få det vurdert. Vi har en liste på nettsidene våre over unntak for de som likevel kan få dagpenger. Hun kan sjekke om hun oppfyller noen av disse.

– Er det to forskjellige ting å registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger?

– Ja, man må være registrert som arbeidssøker for å kunne motta dagpenger. Men man kan uansett registrere seg som arbeidssøker uten å søke om dagpenger.

– Jeg har ei datter som er student og permittert fra sin jobb i 50%, har hun krav på dagpenger?

– Hun kan søke og få det vurdert.

– Når kommer det tiltak til små selvstendige næringsdrivende med yrkesforbud, som ikke kan søke om AAP eller arbeidsledighetstrygd?

– Vi vet ikke. Følg med på nav.no og send inn en søknad på dagpenger dersom folk er i tvil.

– Vil dere også sette i gang rekrutteringsrunder i likhet med helsevesenet, for å få inn mannskap?

– Nå er det ikke vi som har med ansettelser å gjøre. Det er kjempefint hvis folk ønsker å hjelpe. Først og fremst er det å sjekke ledige stillinger. De legges ut på både nav.no og arbeidsplassen.no. Man må bare følge med.

– Kommer det snart tiltak for selvstendig næringsdrivende?

– Det er ikke vi som lager regelverket. Dessverre er det mange som bare må vente.

– Hvordan er det med de som har dagpenger fra før, blir utbetalingene normale eller blir det forsinkelser?

– Vi går ut fra at ting går som normalt med levering av meldekort og utbetaling.

– Jeg er fast vikar i helsevesenet. Har små barn som jeg må være sammen med og kan ikke ta noen vakter. Blir det søknad om dagpenger?

– Det kommer litt an på hvor mye man jobber. Man har dette med omsorgsdager som kan være aktuelt. Det finner du på nav.no under koronavirus og "jeg må være hjemme med barn". Omsorgsdager er det samme som sykt barn-dager. Disse er nå utvidet til det dobbelte av normalen. Har du et barn som er kronisk syk, er du alene om omsorgen. Mye spiller inn. Men en familie med to forledre og ett til to barn er det normalt at man har 10 dager per forelder. Dette er nå utvidet til 20 dager per forelder.

– Jeg er nyansatt, hvordan beregnes dagpengene da. Jeg har ikke jobbet nok til å komme over minstegrensa?

– Vi må se på inntekten de siste 36 månedene. Nå er minimumskravet redusert til 0,75G. Det beregnes på samme viset. Vi ser på de siste 12 eller 36 månedene.