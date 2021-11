Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helsedirektoratet, Norsk helsenett og Folkehelseinstituttet (FHI) jobber nå med å tilpasse koronasertifikatet til bruk her i landet, melder FHI.

Dermed kan det fortsatt ta 1–2 uker til det er klart til bruk i hele Norge, opplyser folkehelseinstituttet overfor NRK.

Assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Knudsen sier de ser på flere løsninger, slik at enkelte kommuner likevel kan få mulighet til å ta det i bruk i løpet av noen dager.

– På kort sikt jobber vi med å gi veiledning til hvordan dagens løsning kan tilpasses bruk for kommuner som ønsker å innføre koronasertifikat, sier Knudsen.

På litt lengre sikt sier hun det er flere ting som må oppdateres etter forrige ukes beslutninger når det gjelder koronasertifikat.

Det betyr at det kan ta uker før den nye løsningen er klar til bruk over hele landet.

Koronasertifikat Kan tas i bruk av fullvaksinerte over 16 år, ikke delvaksinerte Det kan brukes på arrangementer og serveringssteder Kan også brukes på treningssenter og i svømmehaller og underholdningstilbud som kino, teater, fornøyelsesparker og lignende



Kan ikke «gjenbruke» dagens app

– Hvis man vil ha noe veldig raskt opp å stå, kan man ta i bruk EU-kontrollsiden som allerede ligger der.

– Men vi trenger noe mer tid for å vurdere nøye hva vi vil anbefale for en mer langsiktig løsning. Det handler også om det vi ikke har vært innom til nå, som personvern og dataminimering, sier Gun Peggy Knudsen i FHI.

Gun Peggy Knudsen ved Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Privat

Knudsen forklarer at tidligere «kontrollside Norge» fungerte godt da den viste lite data og hadde fargekoder, men kriteriene for hva som gir gyldig sertifikat stemmer ikke lenger, blant annet for delvaksinerte.

Knudsen sier oppdatering av reglene i denne kontrollsiden vil ta noe tid å få endret og testet før det kan tas i bruk.

– Det er først og fremst endringer i kriterier for hva som skal gi et gyldig sertifikat som gjør at vi ikke direkte kan gjenbruke dagens kontroll-app som verifiserer QR koden.

Protester mot koronasertifikatet i Tromsø

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) har satt Tromsø på kartet når han har sagt at han ønsker at sertifikat tas i bruk så raskt som mulig.

Egentlig ville han innført det allerede tirsdag forrige uke, men FHI har ikke hatt den tekniske løsningen på plass.

Det har blant annet ført til at et hundretalls personer møtte opp til en demonstrasjon lørdag, for å vise sin motstand mot å ta det i bruk.

Også ordfører i Nordkapp kommune, Tor Harald Mikkola, ønsker at kommunen nå skal innføre koronasertifikat, som den første i Finnmark.

Tromsø kommune har så langt ikke vært tilgjengelig for en kommentar. Ledelsen sitter mandag ettermiddag i et møte der innføring av koronasertifikat er tema.