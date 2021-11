Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er veldig glad for at forskriften straks er klar, sier ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap).

Han har sittet og fulgt med på regjeringens pressekonferanse fredag. Nå venter han på at forskriften skal godkjennes i Stortinget.

– Vi er klar. Og så må vi se på når den tekniske løsningen er på plass, for å kunne skanne koronasertifikatet.

Det vil ikke skje til helga, bekrefter ordføreren.

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, er fornøyd med å straks kunne innføre koronasertifikat. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

En forskrift som vedtas fredag, vil gjøre det mulig for kommunene å ta i bruk koronasertifikat for å gi lettelser til fullvaksinerte, de som har vært koronasyke det siste halvåret eller har testet negativt for covid-19 de siste 48 timene.

Koronasertifikat Kan tas i bruk av fullvaksinerte over 16 år, ikke delvaksinerte Det kan brukes på arrangementer og serveringssteder Kan også brukes på treningssenter og i svømmehaller og underholdningstilbud som kino, teater, fornøyelsesparker og lignende



Man må altså ikke være vaksinert for å bruke sertifikatet, understreker regjeringen.

Helse- omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at barn under 16 år ikke trenger koronasertifikat, og innbyggere som ikke er vaksinert må få tilbud om gratis hurtigtest for å få gyldig sertifikat.

Tromsø går foran

Smitteøkningen i Tromsø tok seg kraftig opp for tre uker siden, og anses som den fjerde bølgen. Den har ligget jevnt på 80–90 nye smittede hver dag siden da, og fram til denne uken.

Nå mener smittevernoverlege Trond Brattland å se at kurven flates ut, med rundt 50 smittede hver dag.

Universitetssykehuset i Nord-Norge har nå 23 pasienter innlagt.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen har sagt at kommunen må gå «foran», fordi Tromsø og Trondheim er de første byene som har hatt kraftig smitteøkning etter at landet åpnet opp igjen.

Derfor har Tromsø også ønsket å teste koronasertifikat i Norge. Det vil trolig bli den første byen som innfører det.

Tromsø innførte for to uker siden smitteverntiltak, som per nå er de strengeste i landet.

Smitteverntiltak Munnbind på offentlig sted der du ikke kan holde én meter Bruke munnbind når du ikke sitter ved bordet på utesteder Oppfordring til hjemmekontor om du er avhenging av kollektivtransport



Demonstrasjon mot koronasertifikat

Næringslivet i Tromsø og andre byer er svært positive til innføringen av koronasertifikatet. Det kan redde en hardt presset næring som har ligget nede under pandemien.

De håper de klarer å sikre noe fortjeneste inn mot julebordsesongen.

– Koronasertifikat er viktig for å holde samfunnet oppe, sier ordfører Wilhelmsen.

Men forslaget har også møtt motstand.

Lørdag er det planlagt demonstrasjon utenfor rådhuset i Tromsø, mot koronasertifikatet.

Samtidig har en digital underskriftskampanje fått 20.000 underskrifter mot innføringen.

Vil ha lokale tiltak i nord

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, mener regionen ikke har tid til å vente på eventuelle nasjonale koronatiltak. For å unngå at helsevesenet kollapser, vil de innføre egne tiltak allerede nå.

Årsaken er at det er smitte i 27 av 39 kommuner her nord. Fredag har hun innkalt kommunene til møte, der de skal lande på hvordan hverdagen i nord skal bli en stund framover.